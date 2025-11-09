Lyon - PSG : Luis Enrique fait une sortie choc sur les blessés... chaîne, compos

Au Parc OL, ce dimanche 9 novembre, Lyon reçoit le PSG en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

En milieu de semaine, Paris et Lyon ont connu des déconvenues européennes. Le champion d'Europe en titre a été battu, au Parc des Princes, par le FC Bayern (1-2). Les Rhodaniens ont quant à eux pris été défaits par le Betis (2-0). Mais, ce sont bien les Franciliens qui ont payé un lourd tribut avec les blessures d'Achraf Hakimi, de Nuno Mendes, et d'Ousmane Dembélé.

Face à la presse, Luis Enrique a fait une déclaration étonnante sur son infirmerie pleine : "Je suis très motivé parce que j'aime les difficultés en tant qu'entraîneur. C'est un moment particulier, mais très positif. Je suis très tranquille. C'est l'occasion de montrer notre personnalité. A chaque difficulté, c'est l'occasion de montrer qui nous sommes comme équipe. Il n'y a pas d'excuses. C'est le moment de montrer notre résilience. La résilience, j'aime ce mot, c'est quelque chose que nous avions l'année dernière et que nous avons cette saison."

En face, Paulo Fonseca craint une caractéristique précise des Parisiens : "Le PSG est très agressif dans les moments de pressing. C'est un match durant lequel on devra peut-être passer plus de temps sans ballon, mais quand nous l'aurons, nous voudrons avoir la possibilité d'attaquer. L'important sera d'être équilibré sans ballon. C'est un match contre la meilleure équipe d'Europe. Nous devrons être concentrés, comme nous l'avons été face aux meilleures équipes. Mais ce sera un match durant lequel, quand on aura le ballon, ce sera difficile. C'est une équipe agressive, qui défend en marquage individuel. Nous devrons prendre des décisions plus simples et plus rapides pour avoir la possibilité d'attaquer. Je ne crois pas qu'il y ait un bon moment pour jouer contre Paris. Il n'y a jamais de bons moments pour affronter le PSG. "

Dans le cadre de cette 12e journée de championnat, la Ligue 1 offre un choc : Lyon - PSG. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h45.

Comme c’est le cas pour un bon nombre de rencontres du championnat de France, c'est Ligue 1 + qui diffusera ce Lyon - PSG.

Pour suivre Lyon - PSG en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à Ligue 1 +.

La composition probable des Gones pour ce Lyon - PSG : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann -Karabec, Tolisso, Moreira - Sulc.

La composition probable des Rouge et Bleu pour ce Lyon - PSG : Chevalier - Mayulu, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Ruiz, Zaïre-Emery, Neves - Lee, Barcola, Kvaratskhelia.