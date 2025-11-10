Le scénario catastrophe qui enverrait les Bleus aux barrages de la Coupe du monde

Les Bleus doivent prendre des points importants lors du prochain rassemblement.

L'équipe de France peut se qualifier haut la main pour la prochaine Coupe du monde ou par la petite porte. Ce jeudi, les Bleus peuvent rejoindre le Mondial en cas de victoire face à l'Ukraine. Concrètement, la France n'a besoin que de deux petits points lors des deux prochains matchs pour se qualifier. Un scénario plus que probable, même si...

En effet, il existe des scénarios où la France pourrait passer par la toute petite porte. Dans un premier temps, un nul suivi d'une défaite pourrait déboucher sur une égalité au sommet du groupe (à 11 points), si l'Ukraine remporte son dernier duel contre l'Islande. Dans ce cas, la différence de buts permettrait de trancher...

Deux défaites contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan enverraient vraisemblablement la France en barrages avec une deuxième place si les résultats sont favorables. En cas de scénario catastrophe, où rien ne se passerait comme prévu, les tricolores seraient à la troisième place et auront encore une chance de rallier le Mondial. Les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A de la dernière Ligue des nations, dont ils font partie, bénéficient d'une place assurée pour les barrages de la zone Europe.