"J'espère pouvoir revenir un jour" : Messi fait rêver les fans du Barça après une visite secrète au nouveau Camp Nou

L'Argentin a livré un message très élogieux envers le Barça.

Lionel Messi a une nouvelle fois fait battre les cœurs des fans de Barcelone un peu plus vite. Bien qu'il continue de briller sous les couleurs d'Inter Miami, l'Argentin a trouvé le temps de rendre visite au tout nouveau Camp Nou. Cette visite a ravivé la douleur de son départ chez les supporters, mais surtout, elle a rallumé en eux l'espoir d'un possible retour.

Pour tous les supporters de Barcelone, l'été 2021 reste une période sombre qu'ils préfèrent peut-être oublier. Après plus de vingt ans passés au club et un palmarès à couper le souffle, Messi a quitté la ville catalane pour s'envoler vers Paris. Deux ans plus tard, il s'est dirigé vers Miami, mais son attachement pour Barcelone demeure intact.

Sa visite discrète au nouveau Camp Nou n'est pas passée inaperçue. Sur Instagram, il a partagé son expérience en retournant dans ce lieu chargé de souvenirs, en exprimant son affection pour le club et ses fans. Aucun doute, ses mots ont touché les fidèles de Barcelone en plein cœur.

Lionel Messi a confié combien cet endroit lui manque, combien il a été heureux et combien les fans l'ont fait se sentir comme l'homme le plus comblé du monde. Sa déclaration de vouloir revenir, au-delà de simples adieux, a fait l'effet d'un électrochoc parmi les supporters, qui se remémorent encore son départ un peu amer.

La nostalgie est d'autant plus forte que les travaux de rénovation du Camp Nou ne seront pas complètement terminés avant l'été 2026. Les fans espèrent voir cet événement coïncider avec le retour tant attendu de leur "dieu" argentin sur le terrain. Ce lien indéfectible entre Messi et le club fait rêver certains fidèles au-delà du raisonnable, et ils s'imaginent déjà la scène de son retour triomphal.