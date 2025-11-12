Pas le Portugal… Cristiano Ronaldo choisit le pays où il vivra après sa retraite

La légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine du club saoudien Al-Nassr, a révélé le pays où il souhaite vivre après sa retraite du football.

Cristiano Ronaldo, l'icône mondiale du football, a récemment confié ses projets de vie après le football lors de sa participation au "Tourism Forum" organisé à Riyad par le ministère du Tourisme. Le célèbre footballeur a exprimé son affection croissante pour sa terre d'accueil actuelle, l'Arabie saoudite.

Depuis son arrivée il y a trois ans, Ronaldo affirme se sentir de plus en plus lié aux Saoudiens, au point de se considérer lui-même comme l'un d'entre eux. Il semble avoir trouvé un second chez-soi en Arabie saoudite, envisageant même de s'y installer définitivement après sa carrière.

Durant son discours, Ronaldo a souligné la rapide évolution du championnat saoudien de football, soulignant le potentiel considérable du sport dans la région, tant au présent qu'à l'avenir. "La passion des Saoudiens pour le football est impressionnante", a-t-il avoué, tout en soulignant aussi le développement de l'industrie touristique du pays ces dernières années. En tant que joueur emblématique et figure publique de premier plan, Ronaldo a exprimé son désir de contribuer à ce dynamisme.

Pour lui, rester en Arabie saoudite après avoir raccroché les crampons semble être une suite logique. Ronaldo a également mentionné la perspective de la Coupe du Monde 2034 organisée en Arabie saoudite, la décrivant comme un événement majeur qu'il soutient de tout cœur. Bien que sa patrie d'origine, le Portugal, accueillera le tournoi en 2030, Ronaldo exprime un attachement sincère à l'Arabie saoudite, un pays qu'il a appris à aimer et apprécier profondément.

Concernant sa retraite du football, Ronaldo a laissé entendre que la fin de sa carrière était proche, mais d'ici là, il compte bien encore profiter de ses moments sur le terrain. Il a révélé que son ultime objectif serait de participer à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, un défi majeur et une potentielle dernière apparition sur la scène mondiale, où il espère encore briller avant de conclure une carrière impressionnante.