Zlatan Ibrahimovic a droit à une statue pour son nez

Le Suédois a eu droit à un "hommage" assez insolite.

Un événement assez insolite a eu lieu devant le stade Eleda, la maison du club de football Malmö FF. Une sculpture imposante représentant le nez de Zlatan Ibrahimovic y est apparue cette semaine. L'œuvre d'art, d'une taille impressionnante d'un demi mètre, a été exposée fièrement à l'emplacement exact où se dressait autrefois la statue en pied dorée de l'emblématique footballeur, statue qui avait subi de nombreux actes de vandalisme menant à son retrait. Parmi les dégâts connus, le nez de la sculpture originale avait été scié, faisant de ce nouvel hommage nasal un clin d'œil assez audacieux, voire provocateur.

La révélation de cet objet artistique est l'œuvre d'un groupe mystérieux se faisant appeler "Konstgruppen", qui a envoyé un message au journal Expressen, revendiquant la responsabilité de cette petite farce. Dans leur message, ils exprimaient une certaine déception face à la rapidité avec laquelle l'installation a été retirée. Selon eux, cette œuvre devait être une expression artistique saisissante, mais elle a été déménagée bien plus tôt que prévu, probablement en raison de son caractère potentiellement controversé.

Très tôt ce dimanche, la sculpture a été emportée par des travailleurs municipaux alertés par la population. L'un d'eux a témoigné de la démarche en soulignant que tout objet potentiellement offensant est généralement retiré pour éviter le tumulte, en référence aux vives réactions qu'avait suscitées la statue originale de Zlatan. Il a fallu un effort considérable, et une barre à mine, pour déloger l'imposante narine de son piédestal temporaire avant de la charger dans une camionnette.

Alors que la sculpture de ce nez doré n'a été exposée que brièvement, elle a néanmoins fait parler beaucoup de monde. Le match crucial opposant Malmö à Gais en cette dernière journée de championnat laissait présager une ambiance déjà animée autour du stade, et cet événement a ajouté une touche de curiosité particulière à la journée...