"Vous avez essayé de me faire passer pour un facho" : Lucas Chevalier règle ses comptes

Le gardien du PSG aurait liké un post invitant à voter RN avant d'évoquer un incident.

Le portier du PSG fait face à des jours difficiles sur le terrain, mais également en dehors. Quelques heures après la victoire du PSG face à Lyon, certaines personnes ont révélé que le gardien de 24 ans avait "liké" une publication Instagram dans laquelle le vice-président des Républicains Julien Aubert indique qu'il apporterait son soutien au Rassemblement national en cas de duel contre le Nouveau Front Populaire. Une erreur de like selon les mots de Lucas Chevalier.

"J'ai pu voir ce qu'il a pu se dire à mon propos la soirée précédente, concernant le fait que j'ai liké une publication sur Instagram d'une orientation politique, que je ne partage pas bien évidemment, a écrit Lucas Chevalier dans une story Instagram aux allures de communiqué. Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et que au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m'emmerde. Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m'ont inculqué des valeurs, du respect, et qu'en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là. Mais le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n'est pas moi qui vous visez, mais ma famille entière. Je ne me mettrais jamais en victime mais les limites ont été dépassées, et de très loin."

Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mercredi 12 novembre, Kylian Mbappé n'était pas au courant de l'information et a expliqué qu'il pourrait en parler avec lui s'il faut.