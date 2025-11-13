Après Zidane, l'Algérie fonce sur Mbappé
Les Fennecs, qualifiés pour la Coupe du monde 2026, souhaitent se renforcer.
L'Algérie poursuit sa moisson pour naturaliser certains joueurs. Après Luca Zidane il y a quelques semaines, qui a fêté sa première sélection lors du dernier rassemblement, c'est au tour d'un nom, toujours aussi illustre, d'intéresser les Fennecs. Selon certaines sources et notamment le média Fennec football, la Fédération se pencherait très sérieusement pour attirer le petit frère de Kylian, Ethan, avec l'Algérie.
Le site indique que Fayza Lamari, la mère d'Ethan Mbappé d'origine algérienne, a déjà été approchée afin d'évoquer le sujet et réfléchir à une naturalisation sportive de son fils. Si Luca Zidane avait porté à plusieurs reprises le maillot de l'équipe de France dans les catégories jeunes, ce n'est pas le cas d'Ethan et l'Algérie souhaite prendre les devants pour signer le joueur de Lille, auteur d'un début de saison correct à l'image de son but face au PSG sous les yeux de son frère il y a quelques mois. Pour le moment, aucune réponse de sa part et de son entourage.