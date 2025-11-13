DIRECT. France - Ukraine : Mbappé y va de son doublé, les Bleus en fête, suivez le match

La France reçoit l'Ukraine ce jeudi à l'occasion de la cinquième journée de la phase de qualifications à la Coupe du monde 2026. Suivez le match en direct.

En direct

22:30 - Le dernier changement ukrainien (86') Après le doublé de Mbappé, Voloshyn remplace Yarmoliuk pour les derniers instants de ce France - Ukraine.

22:27 - LE DOUBLÉ POUR MBAPPÉ ! (83') Son 400e but en carrière ! À 26 ans, Kylian Mbappé ne s'arrête plus d'affoler les compteurs et inscrit un doublé dans ce France - Ukraine après un gros travail d'Ekitiké.

22:25 - Ekitiké ne se pose pas de question (81') L'attaquant français a de l'espace et s'y engouffre avant de frapper fort au-dessus des cages de Trubin.

22:24 - L'entrée d'une connaissance du Parc des Princes (81') Le milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery fait son entrée en jeu dans ce France - Ukraine. Il remplace Manu Koné.

22:23 - Un sublime mouvement (80') Quelle contre-attaque magnifique des Bleus qui est conclue par l'enroulé un peu trop fuyant de Kylian Mbappé. Nul doute que les Tricolores ne sont pas encore totalement rassasiés ce soir.

22:22 - "Prenez le temps" Sur le bord du terrain, Didier Deschamps demande de la patience à ses joueurs qui semblent avoir fait le plus dur dans ce France - Ukraine.

22:20 - LE BREAK EST FAIT ! (77') Olise est trouvé dans la surface et se retourne à la vitesse de l'éclair avant d'ajuster Trubin qui s'incline pour la deuxième fois de ce France - Ukraine.

22:19 - Deux nouveaux changements (76') Le sélectionneur ukrainien fait entrer du sang neuf pour le dernier quart d'heure de ce France - Ukraine. Zubkov et Tsygankov remplacent Mykhavko et Yaremchuk.

22:18 - Yarmoliuk fait une grosse faute (75') Battu par la vitesse d'Ekitiké, le milieu de terrain ukrainien accroche largement le maillot de l'attaquant français. Carton jaune plus que logique.

22:17 - Saliba vigilant (73') Vanat est esseulé sur le côté gauche et centre fort. Il faut l'excellente intervention de Saliba pour écarter le danger.

22:15 - LE POTEAU ! (72') Olise a vu l'appel d'Ekitiké qui frappe du bout du pied. L'attaquant de Liverpool touche le poteau. Les Bleus sont tout proche de faire le break dans ce France - Ukraine.

22:14 - Mbappé s'écroule dans la surface (70') Le capitaine de l'équipe de France crochette et tombe dans la surface de réparation mais l'arbitre ne se laisse pas avoir et ne siffle rien.

22:13 - Akliouche déjà en action ! (69') Après une belle récupération au milieu de terrain, Olise trouve Akliouche qui frappe en première intention. Trubin s'impose encore.

22:11 - Un double changement pour les Bleus (67') Didier Deschamps fait ses deux premiers changements dans ce France - Ukraine. Cherki et Barcola sont remplacés par Akliouche et Ekitiké.

22:10 - Plus de vitesse (66') Depuis le retour des vestiaires, les Bleus sont revenus avec de bien meilleures intentions dans ce France - Ukraine et notamment sur la vitesse d'exécution.

22:08 - Un changement pour l'Ukraine (64') Et voila le premier changement de ce France - Ukraine avec l'entrée de Vanat à la place d'Hutsuliak très discret ce soir.

22:07 - Trubin devant Mbappé ! (63') Encore une frappe pour l'attaquant français qui trouve sur son chemin Trubin qui est allé très vite au sol.

22:05 - Mbappé en confiance (61') Ce but a, semble-t-il, complètent libéré les Bleus et Mbappé. Les Français se portent à l'attaque et le capitaine tricolore enchaine les frappes.

22:03 - Koundé dévisse (59') Barcola se joue de son vis à vis sur le côté gauche avant de trouver Koundé au second poteau. Le latéral barcelonais reprend de volée mais dévisse totalement.

22:02 - Mbappé ne trouve pas le cadre (58') Le buteur français de ce France - Ukraine hérite du cuir dans la surface et se met vite dans le sens du but avant de frapper avec la pointe du pied. C'est à côté des cages de Trubin.

22:00 - Un but qui change tout (57') Ce but de Kylian Mbappé envoie provisoirement les Bleus en Amérique pour la Coupe du monde 2026.

21:59 - MBAPPÉ AVEC LA MANIÈRE ! (55') Le sang-froid immense de Kylian Mbappé qui transforme ce pénalty avec une subtile panenka. Le capitaine français délivre son équipe.

21:57 - PÉNALTY POUR LES BLEUS ! (54') Juste après le pénalty pas accordé pour l'Ukraine, c'est Olise qui en provoque un pour les Bleus avec une grosse semelle. L'arbitre désigne le point de pénalty et averti Mykhavko.

21:55 - L'arbitre soulage les Bleus ! (52') L'arbitre de ce France - Ukraine a tranché et décide finalement de ne pas accorder de pénalty pour les Ukrainiens. Soulagement pour les Bleus.