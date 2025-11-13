France - Ukraine : une compo offensive dans un match à l'atmosphère bien pesante

La France reçoit l'Ukraine ce jeudi à l'occasion de la cinquième journée de la phase de qualifications à la Coupe du monde 2026 dix ans jour pour jour après l'attentat qui avait frappé Paris le 13 novembre 2015.

L'équipe de France a son destin entre les mains. Les hommes de Didier Deschamps besoin d'une victoire pour assurer leur place pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont manqué cette opportunité lors de la précédente trêve internationale après un résultat nul surprise sur la pelouse de l'Islande (2-2). Il faut désormais finir le travail et la France a la recette puisque les Tricolores avaient battu l'Ukraine lors de la rencontre aller (2-0). "Tous les matchs servent (à construire), après y en a qui marquent pour différentes raisons. On a conscience de l'importance du match de demain car il peut nous assurer la qualification", a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse ce mercredi.

En face, l'Ukraine rêverait de jouer les trouble-fête. Une victoire surprise en France leur permettrait de recoller, au nombre de points, avec la bande de Kylian Mbappé. Depuis sa défaite face aux Bleus pour entamer cette phase de qualifications à la Coupe du monde 2026, les Ukrainiens ont rectifié le tir avec un nul en Azerbaïdjan puis deux victoires de suite leur permettant de cumuler sept points dans ce groupe D.

Ce France - Ukraine se jouera dans un contexte très particulier. Le jeudi 13 novembre est un jour spécial en France puisqu'on commémorera les dix ans du terrible attentat du 13 novembre 2015 qui avait couté la vie à 130 personnes. En tribunes, des hommages sont d'ores et déjà planifiés. Un tifo bleu-blanc-rouge est prévu dans le virage des groupes de supporters, Une banderole d'hommage sera aussi brandie vers la 15e minute et les flashs des téléphones des spectateurs devraient illuminer les travées du Parc des Princes.

A quelle heure débute le match France - Ukraine ?

Le match France - Ukraine débutera à 20h45 ce jeudi. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Ukraine ?

TF1 diffusera cette rencontre entre la France et l'Ukraine. Le Slovène Slavko Vincic sera au sifflet pour ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Ukraine ?

TF1+ et MyCanal proposeront également une diffusion streaming pour suivre ce France - Ukraine.

Quelles compostions probables pour France - Ukraine ?

Pour accompagner Kylian Mbappé, Didier Deschamps devrait compter sur Rayan Cherki, Michael Olise et Bradley Barcola. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, de retour chez les Bleus, devrait directement débuter en raison des nombreuses absences dans ce secteur (Tchouaméni, Rabiot ou encore Camavinga incertain) . Le XI probable des Bleus : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Kanté, Koné - Olise, Cherki, Barcola - Mbappé

En face, le défenseur du PSG Ilya Zabarniy devrait être titulaire d'entrée et donc évoluer dans son stade. Le XI probable de l'Ukraine : Trubin - Konaplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Tsygankov, Malinovskyi, Yarmoliuk, Voloshyn - Dovbyk, Vanat.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Ukraine ?

Betclic : France 1,15 / Nul 6,90 / Ukraine 15,50

Unibet : France 1,16 / Nul 7,30 / Ukraine 17,20

Winamax : France 1,13 / Nul 7 / Ukraine 16