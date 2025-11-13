Algérie - Zimbabwe : Maza veut faire taire les critiques, heure et chaîne TV

L'Algérie affronte le Zimbabwe ce jeudi à Djeddah : entre blessures, polémiques et choix contestés, les Fennecs lancent leur dernière répétition avant la CAN 2025 au Maroc.

À un mois du coup d'envoi de la CAN 2025, l'Algérie dispute ce jeudi à Djeddah un match amical crucial contre le Zimbabwe. Pour Vladimir Petković, il s'agit de peaufiner les automatismes et d'évaluer la profondeur de son effectif. Mais le sélectionneur helvético-bosnien doit composer avec une cascade de blessures inquiétante. Après Bensebaïni, Tougai et Chaïbi, c'est désormais Luca Zidane qui a déclaré forfait, touché aux adducteurs avec Grenade. Le portier a quitté le stage, remplacé par Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine). Une situation qui met en lumière la fragilité physique d'une sélection où les absences s'accumulent et interrogent sur la gestion médicale et la coordination entre clubs et staff national.

Ibrahim Maza, un choix de cœur qui fait débat

Si les blessures préoccupent Petković, c'est une autre affaire qui agite l'actualité des Fennecs : la polémique autour d'Ibrahim Maza. Le jeune prodige du Bayer Leverkusen, 19 ans, a choisi de représenter l'Algérie plutôt que l'Allemagne, son pays de naissance. Un choix sincère mais jugé maladroitement exprimé lorsqu'il a déclaré à Sky Deutschland avoir opté pour les Verts parce qu'il disposait de " garanties de jouer ". En Algérie, ces propos ont été perçus par certains comme un choix par défaut, déclenchant une vague de réactions médiatiques.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann n'a pas manqué de réagir, rappelant en conférence de presse que " l'équipe nationale n'a rien à voir avec les opportunités de jeu. C'est une question de fierté et de sentiment d'appartenance ". Et d'ajouter : " Si Maza sent dans son cœur qu'il veut jouer pour l'Algérie, je serai le dernier à le critiquer. Mais une sélection nationale, c'est plus que du football : c'est du cœur, de l'émotion. " Des mots forts, qui n'ont pas ébranlé la détermination du jeune Fennec. Étincelant lors des deux dernières rencontres du Bayer Leverkusen, où il a été élu homme du match à chaque fois, Maza veut désormais faire taire les critiques sur le terrain, et gagner sa place dans le onze titulaire avant la CAN.

Les choix étonnants de Petković

Les blessures ne sont pas les seules sources de débat : les choix de Petković pour ce rassemblement divisent. La convocation de Mohamed Tougai, blessé à deux reprises et sans match depuis octobre, surprend autant que la mise à l'écart de Youcef Belaïli. L'ancien ailier du Stade Brestois, brillant avec l'Espérance de Tunis, paie son franc-parler et son âge, selon certains observateurs. Petković justifie ces décisions par la nécessité de préparer l'avenir mais les supporteurs restent sceptiques. Entre fidélité aux cadres et renouvellement générationnel, le technicien suisse semble encore chercher l'équilibre idéal.

En face, le Zimbabwe aborde la rencontre avec une ambition mesurée mais réelle. Le nouveau sélectionneur, le Roumain Marius Marinica, a entrepris une reconstruction en profondeur des Warriors. L'objectif : instaurer une identité de jeu claire et redonner confiance à un groupe souvent irrégulier. Marinica, satisfait du sérieux de ses joueurs à Djeddah, voit ce test contre l'Algérie comme un révélateur du potentiel de son effectif. Pour rappel, le Zimbabwe jouera à la CAN dans un groupe B très relevé aux côtés de deux mondialistes l'Egypte et l'Afrique du Sud ainsi que l'Angola. Pour Petković, c'est aussi un adversaire idéal : discipliné, athlétique et tactiquement rigoureux. Ce duel permettra aussi aux deux équipes de jauger leurs forces dans des conditions climatiques proches de celles du Maroc.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre l'Algérie et le Zimbabwe aura lieu ce mardi à 17h30 à Djeddah en Arabie Saoudite.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie - Zimbabwe ?

Ce match préparatif pour la CAN 2025 n'est diffusé sur aucune chaîne française. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre et TV6 qui diffuseront la rencontre

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il vous sera possible de suivre la rencontre sur le site de l'ENTV (https://entv.dz/ar)

Les compositions possibles de départ

La compo probable de l'Algérie: Guendouz – Belghali, Mandi, Chergui, Aït-Nouri – Boudaoui, Bennacer, Aouar – Mahrez, Amoura, Bounedjah.

La compo probable du Zimbabwe : Arubi – Jalai, Hadebe, Galloway, Zemura – Chirewa, Munetsi, Fabisch, Maswanhise – Dube, Dzvukamanja.