Algérie - Zimbabwe : Les Verts s'imposent sans trembler face aux Wariors, le résumé

Dans le cadre d'un match préparatif pour la CAN 2025, l'équipe d'Algérie s'est imposé ce jeudi avec la manière devant une équipe Zimbabwe trop fragile défensivement. Riyad Mahrez a été laissé au repos

En direct

19:34 - Le but de Bounedjah (vidéo) Revivez le premier but des Verts marqué par Bounedjah dans le premier quart d'heure

19:28 - SUCCES AUTORITAIRE DES VERTS (3-1) Match bien maîtrisé par les Verts qui s'imposent sans douleur face au Zimbabwe (3-1). Les hommes de Petkovic ont fait le plus dur en faisant la différence dans le premier acte avec 3 buts avant de lever le pied par la suite. Bounedjah, Amoura et Hadjam sont les trois buteurs des Verts

19:25 - 91' - Frappe dévissée de Dorval Mehdi Dorval tente sa chance de loin avec une frappe puissante mais ça manque de précision, ça passe largement à côté des buts adverses

19:23 - 89' - CHIREWA SAUVE L'HONNEUR (3-1) Le penalty de Chirewa est très bien tiré, Benbout se jette sur le cuir mais le tir est puissant et le Zimbabwe parvient à réduire le score (3-1)

19:20 - 87' - Penalty pour Zimbabwe Grosse faute de Chergui sur Chirewa dans la surface. Penalty logique pour les Wariors

19:18 - 83' - Galloway touché Le défenseur zimbabwéen reste au sol après avoir été touché au nez dans un duel avec Zorgane. Il laisse sa place

19:13 - 79' - Entrée de Kebbal Ilan Kebbal, le joueur de Paris FC fait son entrée à la place de Belghali

19:11 - 77' - Bakrar se signale A peine rentré, le jeune Bakrar se signale en parvenant à dévier le ballon dans la surface mais Arubi s'interpose

19:06 - 75' - La passe à dix Devant une opposition très faible, les Verts font la passe à dix dans ce dernier quart d'heure et essaye d'étirer la défense des Wariors

19:05 - 71' - Les Verts en gestion Peu d'occasions de franches de la part des Fennecs en seconde période, les hommes de Petkovic semblent se contenter de cette avance de trois buts

19:01 - 69' - Première sélection pour Titraoui Zorgane et Titraoui (première sélection) font leur apparition à la place de Bennacer et Zerrouki

18:59 - 66' - Le but d'Amoura (vidéo) Revivez en vidéo le but de 2-0 marqué par Mohamed Amoura en première mi-temps

18:56 - 62' - Premiers changements algériens Sorties de Bounedjah, Maza et Aït Nouri, entrées de Bakrar, Hadj Moussa et Dorval

18:52 - 57' - Aït Nouri tout près du quatrième but Lancé sur un contre, Rayane Aït Nouri tente un lob mais le ballon passe de peu à côté du cadre. La domination algérienne se poursuit