DIRECT. Maroc - Mozambique : les Lions d'Atlas frappent d'entrée, suivez le match

Le Maroc affronte le Mozambique ce vendredi à Tanger en match amical préparatif pour la CAN 2025. Une rencontre qui se disputera sans deux défenseurs clés du côté des Lions de l'Atlas.

En direct

20:24 - 22' - Diaz très actif On voit l'attaquant de Real sur tout le flanc de l'attaque marocaine, très généreux dans l'effort, il touche beaucoup de ballon dans ce début de match

20:18 - 18' - Frappe contrée de Al Kaabi Alors qu'il hérite d'un très bon ballon dans la surface sur une passe de Brahim Diaz, l'attaquant d'Olympiakos temporise trop et voit le défenseur revenir sur lui

20:13 - 15' - Frappe de Bangal contrée Mozambique se montre enfin menaçant en attaque avec une frappe de Bangal, c'est contré par El Yamiq

20:12 - 10' - Le pressing continue Devant une équipe mozambicaine recroquevillé dans son camp, les Marocains continuent de presser avec un jeu de passes très rapide

20:08 - 6' - OUNAHI OUVRE LE SCORE (1-0) Magnifique frappe enveloppée à l'entrée de la surface de l'ancien marseillais et le Maroc ouvre le score

20:03 - 2' - Coup franc bien placé Après une faute de Ricardo devant Brahim Diaz, les Marocains se procurent un joli coup franc devant la surface mozambicaine

20:02 - C'est parti ! L'arbitre de la rencontre siffle le coup d'envoi, c'est les Marocains qui ont la première possession

19:56 - Vers un 17ème succès de suite Les Lions d'Atlas sont sur une impressionnante série de 16 victoires de suite dans les rencontres officielles

19:55 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse du stade de Tanger dans une très belle ambiance

19:54 - 75 000 spectateurs Le stade de Tanger est rempli pour cette rencontre amicale des Lions d'Atlas, environ 75 000 spectateurs sont présents dans l'enceinte

19:48 - Le calendrier des Marocains à la CAN Ci dessous le programme des Lions d'Atlas pour la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 : 21 déc. 2025 : Maroc vs Comores, à Rabat. (match d'ouverture)

26 déc. 2025 : Maroc vs Mali, à Rabat.

29 déc. 2025 : Maroc vs Zambie, à Rabat.

19:44 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? La rencontre amicale sera diffusée sur deux chaînes locales Al Aoula et Arriyadiya

19:39 - Un stade de Tanger renové Après d’importants travaux, le Grand Stade de Tanger rouvre ses portes avec 75 500 places, 142 loges et une pelouse hybride. Entièrement modernisé selon les normes FIFA 2030, il accueille ce vendredi Maroc–Mozambique et s’impose parmi les stades les plus modernes d’Afrique.

19:33 - LE XI marocain Avec les absences d'Aguerd et Hakimi, le Maroc se présente avec une défense new-look avec Salah-Eddine en latéral gauche et El Yamiq en défenseur central. Mazraoui sera sur le côté droit. Le onze concocté par Regargui est comme suit : Bounou - Saïss, Mazraoui, Amrabat, El Yamiq - Ezzalzouli, Ounahi, Salah-Eddinne, El Ayanoui - Diaz, El Kaabi