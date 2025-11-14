DIRECT. Maroc - Mozambique : les Lions d'Atlas frappent d'entrée, suivez le match
Le Maroc affronte le Mozambique ce vendredi à Tanger en match amical préparatif pour la CAN 2025. Une rencontre qui se disputera sans deux défenseurs clés du côté des Lions de l'Atlas.
20:24 - 22' - Diaz très actif
On voit l'attaquant de Real sur tout le flanc de l'attaque marocaine, très généreux dans l'effort, il touche beaucoup de ballon dans ce début de match
20:18 - 18' - Frappe contrée de Al Kaabi
Alors qu'il hérite d'un très bon ballon dans la surface sur une passe de Brahim Diaz, l'attaquant d'Olympiakos temporise trop et voit le défenseur revenir sur lui
20:13 - 15' - Frappe de Bangal contrée
Mozambique se montre enfin menaçant en attaque avec une frappe de Bangal, c'est contré par El Yamiq
20:12 - 10' - Le pressing continue
Devant une équipe mozambicaine recroquevillé dans son camp, les Marocains continuent de presser avec un jeu de passes très rapide
20:08 - 6' - OUNAHI OUVRE LE SCORE (1-0)
Magnifique frappe enveloppée à l'entrée de la surface de l'ancien marseillais et le Maroc ouvre le score
20:03 - 2' - Coup franc bien placé
Après une faute de Ricardo devant Brahim Diaz, les Marocains se procurent un joli coup franc devant la surface mozambicaine
20:02 - C'est parti !
L'arbitre de la rencontre siffle le coup d'envoi, c'est les Marocains qui ont la première possession
19:56 - Vers un 17ème succès de suite
Les Lions d'Atlas sont sur une impressionnante série de 16 victoires de suite dans les rencontres officielles
19:55 - Entrée des joueurs !
Les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse du stade de Tanger dans une très belle ambiance
19:54 - 75 000 spectateurs
Le stade de Tanger est rempli pour cette rencontre amicale des Lions d'Atlas, environ 75 000 spectateurs sont présents dans l'enceinte
19:48 - Le calendrier des Marocains à la CAN
Ci dessous le programme des Lions d'Atlas pour la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 :
- 21 déc. 2025 : Maroc vs Comores, à Rabat. (match d'ouverture)
- 26 déc. 2025 : Maroc vs Mali, à Rabat.
- 29 déc. 2025 : Maroc vs Zambie, à Rabat.
19:44 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?
La rencontre amicale sera diffusée sur deux chaînes locales Al Aoula et Arriyadiya
19:39 - Un stade de Tanger renové
Après d’importants travaux, le Grand Stade de Tanger rouvre ses portes avec 75 500 places, 142 loges et une pelouse hybride. Entièrement modernisé selon les normes FIFA 2030, il accueille ce vendredi Maroc–Mozambique et s’impose parmi les stades les plus modernes d’Afrique.
A moins de 3h du match Maroc ???????? - Mozambique ????????.
Le pelouse est juste SU-BLIME.
Et ce malgré la pluie tombée ces dernières heures. pic.twitter.com/5BCo9NFUjC
19:33 - LE XI marocain
Avec les absences d'Aguerd et Hakimi, le Maroc se présente avec une défense new-look avec Salah-Eddine en latéral gauche et El Yamiq en défenseur central. Mazraoui sera sur le côté droit. Le onze concocté par Regargui est comme suit : Bounou - Saïss, Mazraoui, Amrabat, El Yamiq - Ezzalzouli, Ounahi, Salah-Eddinne, El Ayanoui - Diaz, El Kaabi
LE XI DU MAROC FACE À AU MOZAMBIQUE ! ????????⚔️ ????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????️❤️ pic.twitter.com/o7TA1vEHdn