Maroc - Mozambique : deux tauliers absents, heure et chaîne TV

Le Maroc affronte le Mozambique ce vendredi à Tanger en match amical préparatif pour la CAN 2025. Une rencontre qui se disputera sans deux défenseurs clés du côté des Lions de l'Atlas.

Le Maroc dispute ce vendredi au Grand Stade de Tanger le premier des deux matches amicaux dans le cadre de la préparation de la CAN 2025. C'est le Mozambique qui constituera première étape, les Lions de l'Atlas défieront par la suite l'Ouganda, toujours dans l'optique d'affiner les réglages tactiques. Forts de leur superbe dynamique, les hommes de Walid Regragui espèrent poursuivre sur leur lancée et aborder la CAN avec confiance et constance.

Toujours auréolés de leur statut de demi-finalistes du Mondial 2022, les Marocains ont confirmé leur solidité avec une qualification éclatante pour la Coupe du Monde 2026 en étant la seule équipe africaine à l'avoir obtenue avec un parcours parfait (10 victoires en 10 matches). Leur objectif est désormais clair : décrocher un titre continental qui leur échappe depuis 1976, leur unique sacre. Regragui a bâti une équipe disciplinée, équilibrée et ambitieuse, qui n'a concédé qu'un but lors de ses neuf derniers matchs. Contre le Mozambique, les Lions chercheront à consolider leur identité de jeu et tester leurs nouvelles pièces avant le grand rendez-vous de décembre.

Hakimi et Aguerd absents

Cette trêve est toutefois marquée par deux absences majeures, en l'occurence Achraf Hakimi et Nayef Aguerd. Le latéral du PSG soigne une blessure à la cheville qui l'éloignera des terrains pendant six à huit semaines, mais il devrait être rétabli pour la CAN. Quant à Aguerd, gêné par une pubalgie persistante, il a rejoint le rassemblement pour effectuer un point médical complet avec le staff de la fédération. Le défenseur de l'Olympique de Marseille ne devrait pas être aligné lors de ces matchs amicaux, mais sa présence au sein du groupe vise à maintenir la cohésion et la dynamique collective à quelques semaines du tournoi.

Privé de certains cadres, Walid Regragui devrait aligner une équipe équilibrée entre expérience et jeunesse. Yassine Bounou gardera les cages, soutenu par une défense composée de Mazraoui, Saïss, El Yamiq et Belammari. Le milieu devrait s'articuler autour d'Amrabat, Ounahi et El Khannouss, tandis que le trio offensif pourrait réunir Diaz, En-Nesyri et Ezzalzouli. À noter la présence d'Anass Salah-Eddine, récemment naturalisé, et de plusieurs jeunes talents qui espèrent gagner du temps de jeu avant la compétition continentale.

Le Mozambique en grande forme

En face, le Mozambique arrive confiant après un parcours convaincant en qualifications, ponctué par une deuxième place dans le groupe I. Les hommes de Chiquinho Conde ont aussi pris 18 points sur 30 dans les éliminatoires au Mondial. Pour ce duel face au Maroc, le vétéran Elias Gaspar Pelembe (Domingues), 41 ans, est rappelé et pourrait étendre son record de 101 sélections. Reinildo Mandava (Sunderland) devrait jouer en défense centrale aux côtés de Mexer, quittant ainsi son poste habituel de latéral gauche. Sur les ailes, Geny Catamo (Sporting Portugal) sera encore l'arme principale, lui qui a déjà inscrit 12 buts en 35 sélections.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le Maroc et le Mozambique aura lieu ce vendredi à 20h00 au Grand Stade de Tanger.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Mozambique?

Ce match préparatif pour la CAN 2025 sur les deux chaînes locales marocaines Arriyadiya et Al Aoula.

Les compositions possibles de départ

La compo probable du Maroc: Bounou - Mazraoui, Saiss, El Yamiq, Belammari - Amrabat, Ounahi, El Khannouss - Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli

La compo probable du Mozambique : Arubi – Jalai, Hadebe, Galloway, Zemura – Chirewa, Munetsi, Fabisch, Maswanhise – Dube, Dzvukamanja.