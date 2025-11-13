"Quelqu'un a bougé à côté de moi et ils lui ont tiré dessus" : le témoignage glaçant de la sœur d'Antoine Griezmann, présente au Bataclan

Le 13 novembre 2015, la soeur d'Antoine Griezmann était présente dans la salle du Bataclan.

Le 13 novembre 2005, la France était frappée par un terrible attentat. Stade de France, terrasses parisiennes et surtout Bataclan, les terroristes ont tué des centaines de personnes. Ce jour là, un match, France - Allemagne, se déroulait au Stade de France sans que les acteurs ni les spectateurs ne soient réellement au courant de ce qui était en train de se passer.

Antoine Griezmann a été particulièrement touché par l'évènement. Acteur sur le terrain, il avait sa soeur à quelques kilomètres à l'intérieur du Bataclan. Si le joueur de l'Atlético n'évoque pas cette histoire dans les médias, Marca relate des paroles de sa soeur qui s'était confiée et son témoignage est glaçant.