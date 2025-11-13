"Quelqu'un a bougé à côté de moi et ils lui ont tiré dessus" : le témoignage glaçant de la sœur d'Antoine Griezmann, présente au Bataclan
Le 13 novembre 2015, la soeur d'Antoine Griezmann était présente dans la salle du Bataclan.
Le 13 novembre 2005, la France était frappée par un terrible attentat. Stade de France, terrasses parisiennes et surtout Bataclan, les terroristes ont tué des centaines de personnes. Ce jour là, un match, France - Allemagne, se déroulait au Stade de France sans que les acteurs ni les spectateurs ne soient réellement au courant de ce qui était en train de se passer.
Antoine Griezmann a été particulièrement touché par l'évènement. Acteur sur le terrain, il avait sa soeur à quelques kilomètres à l'intérieur du Bataclan. Si le joueur de l'Atlético n'évoque pas cette histoire dans les médias, Marca relate des paroles de sa soeur qui s'était confiée et son témoignage est glaçant.
"Au début, on a cru à une blague, à une mise en scène du concert. Mais ensuite, on a entendu les cris." Alors, comme tant d’autres, elle s’est allongée par terre, attendant que ça se termine : "Quelqu’un a bougé à côté de moi et ils lui ont tiré dessus. Je l’ai entendu tomber. Après, les moments de silence étaient encore plus terribles, parce qu’on ne savait pas ce qui se passait." Quand les forces de sécurité ont finalement pris d’assaut la salle, elle a couru s’échapper par la porte de derrière. Elle ne se souvient plus comment, mais elle a réussi à monter dans un taxi et à supplier le chauffeur de la ramener chez elle. Évidemment, ça laisse des traces. Je n'ai pas eu besoin d'aide psychologique professionnelle car ma famille et mes amis m'ont soutenue. J'ai parlé avec Antoine une semaine après les attentats, et il m'a dit que j'avais un fort caractère . Il avait besoin de comprendre. Maintenant, je vais de l'avant, même si je n'oublierai pas cet épisode. J'essaie de relativiser et de me dire que je dois profiter de ma famille, mais je ne veux pas oublier", a-t-elle affirmé.