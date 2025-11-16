"La vie a eu rapidement raison de notre couple" : Bixente Lizarazu se confie sur sa vie sentimentale

Le champion du monde s'est confié sur sa vie privée.

Figure incontournable du football français, Bixente Lizarazu, à 55 ans, lève le voile sur sa vie amoureuse avec sincérité. L'ancien champion du monde, à travers des confidences rares, revient sur ses parcours amoureux faits de hauts et de bas qui ont forgé l'homme qu'il est aujourd'hui. Derrière les acclamations et les stades bondés se cachent aussi les échos d'un homme sensible, marqué par ses expériences sentimentales.

Icône sur le terrain, Bixente Lizarazu a toujours incarné rigueur et discipline. Pourtant, sa vie personnelle a parfois été traversée par les tumultes amoureux. Dans une démarche touchante d'introspection, il partage les blessures qu'ont laissées certaines relations passées. Rempli de lucidité et d'affection pour les souvenirs amassés, il évoque avec tendresse combien ces épreuves l'ont poussé à évoluer.

Sa première histoire d'amour notable remonte à ses années de lycée à Bordeaux, avec Stéphanie. De cette union naîtra plus tard leur fils Tximista, une des plus grandes joies de la vie de Bixente. "C'est la plus belle chose qui me soit arrivée" explique-t-il pour Télé Star. Malgré l'affection qu'il portait à sa première compagne, les chemins du couple se sont séparés, un épisode qui fit résonner tristesse et culpabilité en lui pendant des années. "La vie a eu rapidement raison de notre couple" explique-t-il.

Toujours à la recherche de l'équilibre, ses relations ultérieures, notamment avec la chanteuse Elsa Lunghini, témoignent de sa volonté de bâtir des histoires sereines, même lorsque celles-ci prennent fin. La maturité qu'il a acquise lui a appris à être bienveillant envers ses ex-compagnes, transformant les éventuelles douleurs passées en respect réciproque. Loin des tensions inutiles, il choisit de retenir le positif des histoires vécues.

Depuis plus de quinze ans, Bixente Lizarazu file le parfait amour avec Claire Keim. La sérénité qu'il a trouvée aux côtés de la comédienne et chanteuse est une véritable bouffée d'air, loin des tumultes du passé. Leur petite fille, Uhaina, est le fruit de ce bonheur discret. Ensemble, ils forment une famille épanouie, bercée par l'amour authentique et la complicité.