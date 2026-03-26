"La vie a eu rapidement raison de notre couple" : les confidences de Bixente Lizarazu sur sa vie sentimentale

Le champion du monde s'est confié sur sa vie privée.

Figure incontournable du football français, Bixente Lizarazu lève le voile sur sa vie amoureuse avec une certaine sincérité. L'ancien champion du monde, à travers des confidences rares, est revenu sur ses parcours amoureux faits de hauts et de bas qui ont forgé l'homme qu'il est aujourd'hui. Derrière les acclamations et les stades bondés se cachent aussi les échos d'un homme sensible, marqué par ses expériences sentimentales.

Bixente Lizarazu était avant tout une icone sur le terrain... Legende du Bayern Munich, vainqueur de la Coupe du monde et de l'Euro, il a réussi sa vie professionnelle. En revanche, sa vie personnelle a parfois été traversée par les tumultes amoureux. Dans une démarche d'introspection, il a partagé les blessures qu'ont laissées certaines de ses relations passées.

Sa première histoire d'amour notable remonte à ses années de lycée à Bordeaux, avec Stéphanie. De cette union naîtra plus tard leur fils Tximista, une des plus grandes joies de la vie de Bixente. "C'est la plus belle chose qui me soit arrivée" explique-t-il pour Télé Star. Malgré l'affection qu'il portait à sa première compagne, les chemins du couple se sont séparés, un épisode qui a fait résonner tristesse et culpabilité en lui pendant des années. "La vie a eu rapidement raison de notre couple" explique-t-il.

Ses relations ultérieures, notamment avec la chanteuse Elsa Lunghini, a témoigné de sa volonté de bâtir des histoires sereines, même lorsque celles-ci ont pris fin. Loin des tensions inutiles, il choisit de retenir le positif des histoires vécues. Depuis plus de quinze ans maintenant, Bixente Lizarazu file le parfait amour avec Claire Keim. Leur petite fille, Uhaina, est le fruit de ce bonheur discret. Ensemble, ils forment une famille épanouie, bercée par l'amour authentique et la complicité.