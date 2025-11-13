"J'estime que les matches du top 5 équivalent à la Ligue 1", l'avis de N'Golo Kanté sur l'Arabie Saoudite

Le Français est exilé en Arabie Saoudite et est à son "meilleur niveau".

Le milieu de terrain de l'équipe de France, de retour avec les Bleus lors du rassemblement, est toujours au top de sa forme en Arabie Saoudite. Si médiatiquement on le voit très peu à cause de son exil très loin de l'Europe, il reste l'un des meilleurs à son poste selon Didier Deschamps.

Il est à son meilleur niveau à travers les matchs que je le vois faire, a expliqué Deschamps en conférence de presse. Il joue tous les trois-quatre jours, car, avec son club, il dispute la Ligue des champions d'Asie. NG doit avoir l'objectif de se maintenir dans le groupe. Il a du vécu, l'expérience. Il est dans ma tête, il est toujours là. Avec le staff technique, on le suit régulièrement. Si je suis amené à l'appeler, je sais que je peux compter sur lui. C'est toujours un plaisir pour lui de venir en sélection.

Interrogé il y a quelques mois sur le niveau du championnat, N'Golo Kanté avait estimé que le championnat était dans le top 5. "Je suis agréablement surpris par le niveau global de ce championnat où rien n'est donné. J'estime que les matches du top 5 équivalent à la Ligue 1. Je suis quasiment le même. Mais c'est une expérience en plus d'être en Arabie Saoudite, dans un autre rôle, de joueur expérimenté qui doit partager avec les joueurs saoudiens plus jeunes, qui n'ont pas le même parcours que nous… Transmettre à l'équipe, c'est quelque chose que j'ai appris en Arabie Saoudite" a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Parlons Basket à l'époque.