France - Ukraine, le dernier match de Deschamps en France ?

Le sélectionneur des Bleus pourrait vivre ses derniers instants sur le banc d'une pelouse française avec l'équipe e France.

Le sélectionneur de l'équipe de France va peut être vivre son dernier match avec les Bleus, en France, ce jeudi 13 novembre contre l'Ukraine. En effet, il s'agit du dernier match à domicile pour la qualification à la Coupe du monde 2026 puisque l'ultime rencontre se déroulera en Azerbaïdjan ce dimanche. Et pour rappel, Didier Deschamps a annoncé son départ à l'issue de la Coupe du monde.

Pour le moment, si plusieurs matchs amicaux se dérouleront au mois de mars prochain et avant la Coupe du monde comme le veut la tradition, il se peut que les Français s'éloignent du territoire pour ces dernières rencontres. Bien évidemment, tout cela se murmure dans l'optique d'une qualification à la Coupe du monde. On parle notamment d'un France - Brésil du côté de Boston, aux Etats-Unis. Une façon de s'acclimater à l'Amérique dans des horaires qui pourraient être ceux du Mondial dans quelques mois. Pour le reste, ce ne sont que des suppositions car on voit mal les Bleus absents de la France jusqu'à la prochaine Coupe du monde, mais c'est une possibilité.