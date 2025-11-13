Heure et chaîne TV du match Algérie - Zimbabwe

L'Algérie dispute un match amical ce jeudi 13 novembre.

Les Fennecs, qualifiés pour la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, préparent désormais la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans quelques semaines du côté du Maroc. Les Algériens seront l'une des équipes à suivre pendant un mois pour tenter de décrocher une nouvelle CAN après celle acquise en 2019.

En attendant, l'Algérie dispute deux matchs amicaux pour préparer cette compétition très importante, digne d'un Euro pour le continent africain. Le premier se dispute ce jeudi 13 novembre face au Zimbabwe avant un match important face à l'Arabie Saoudite, également présente aux Etats-Unis en juin prochain.

Heure et chaîne TV

La rencontre entre l'Algérie et le Zimbabwe aura lieu ce mardi à 17h30 à Djeddah en Arabie Saoudite. Cette rencontre ne sera pas diffusée en France, mais sur les chaînes ENTV terrestre et TV6 qui diffuseront la rencontre.