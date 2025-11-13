"Même si vous êtes un génie technique..." : l'analyse de Zlatan Ibrahimovic sur le niveau des différents championnats

Le Suédois a livré une analyse technique sur les championnats qu'il a pu pratiquer.

Le Suédois est passé par plusieurs championnats durant sa carrière. Série A avec le Milan, la Juventus ou encore l'Inter, la Ligue 1 avec le PSG, la Premier League avec Manchester United... De quoi lui offrir une expérience incroyable et hors du commun. Dans le podcast Hot Ones, il a livré les différences entre les grands championnats.