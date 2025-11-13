"Même si vous êtes un génie technique..." : l'analyse de Zlatan Ibrahimovic sur le niveau des différents championnats
Le Suédois a livré une analyse technique sur les championnats qu'il a pu pratiquer.
Le Suédois est passé par plusieurs championnats durant sa carrière. Série A avec le Milan, la Juventus ou encore l'Inter, la Ligue 1 avec le PSG, la Premier League avec Manchester United... De quoi lui offrir une expérience incroyable et hors du commun. Dans le podcast Hot Ones, il a livré les différences entre les grands championnats.
"En Liga , on essaie de construire le jeu depuis l'arrière. Même si les équipes ne sont pas au plus haut niveau, elles essaient quand même de jouer", a commenté l'ancien joueur du FC Barcelone. "Le football italien est très tactique, très étudié. La défense prime sur l'attaque. Pour un attaquant, c'est très difficile car on affronte une équipe qui mise énormément sur la défense, mais quand on y parvient, c'est une sensation formidable" explique-t-il. Enfin, en Angleterre, "ils jouent à un rythme effréné, aussi bien en attaque qu'en défense. C'est pourquoi, même si vous êtes un génie technique, si vous ne parvenez pas à gérer ce rythme de jeu, vous ne pourrez pas être performant, aussi talentueux soyez-vous" analyse le fantasque joueur suédois.