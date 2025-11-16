DIRECT. Italie - Norvège : Esposito lance l'opération remontada... suivez le match

C'est parti à San Siro ! Pour se qualifier directement pour la coupe du Monde 2026, l'Italie a besoin de gagner avec un écart de neuf buts face à la Norvège. La Nazionale a pris les devants grâce à Esposito (1-0).

En direct

21:21 - Esposito rate l'immanquable (36e) Après un superbe jeu à trois, Dimarco, trouvé sur le côté gauche, envoie un centre parfait à cinq mètres du but. L'attaquant de l'Italie a trop décroisé sa tête. Le but était ouvert !

21:19 - Nyland brille (33e) Le portier de la Norvège a repoussé du poing un corner tiré par Barella. Esposito était, une nouvelle fois, recherché.

21:18 - Nusa prend sa chance de loin (31e) À l'angle de la surface de réparation, l'ailier de la Norvège a enroulé le ballon. Il est retombé derrière le but gardé par Donnarumma.

21:16 - Nyland s'interpose (30e) Servi dans la profondeur par Dimarco, Bastoni a placé un centre au sol. Le gardien de la Norvège s'est parfaitement couché sur ce ballon.

21:15 - Les supporters norvégiens se font entendre (28e) Ils sont plusieurs milliers à avoir garni les tribunes de San Siro. Les chants sont couverts de nombreux sifflets.

21:11 - Le rythme est complètement retombé (27e) L'Italie manque de justesse technique dans la zone de vérité. Les supporters s'agacent dans les tribunes.

21:07 - Esposito est trop court ! (23e) L'Italie insiste sur le côté gauche de Dimarco. Le latéral a vu son attaquant au second poteau, mais son centre a été trop haut pour le buteur de l'Inter Milan. Il était seul, à cinq mètres du but ! C'était une énorme situation !

21:06 - Dimarco s'essaie de loin (19e) À 25 mètres, le latéral gauche de l'Italie a pris sa chance. La tentative était cadrée, mais elle a été repoussée par un défenseur norvégien.

21:05 - Esposito est très en vue (19e) L'attaquant de l'Italie pose beaucoup de soucis avec son jeu en pivot. L'Italie glane un coup franc à 30 mètres du but défendu par la Norvège.

21:03 - Ryerson sauve la Norvège (17e) Lors d'un centre au second poteau, le latéral droit de la Norvège a devancé Dimarco. Les centres se succèdent dans la surface norvégienne.

21:03 - La Norvège reprend le fil de la rencontre (16e) Les partenaires d'Haaland enchaînent les passes pour calmer les ardeurs italiennes.

21:01 - Haaland concède en corner (13e) Le buteur de la Norvège est obligé de défendre. Il a contré un centre de Frattesi. L'Italie pousse !

20:56 - BUUUUUUUT POUR L'ITALIE ! (11e) Au terme d'un cafouillage, où Dimarco a remis le ballon à cinq mètres du but, Esposito, en pivot, a placé le ballon entre les jambes de Nyland ! C'est du délire à San Siro, mais il manque encore huit buts !

20:54 - ÉNORME OCCASION POUR L'ITALIE ! (8e) Dans un second temps, à la retombée d'un centre, Dimarco a tiré en première intention depuis la surface de réparation. Sa reprise de volée du droit a fui, au dernier moment, le cadre. L'Italie domine dans ce premier quart d'heure.