Italie - Norvège : la Nazionale est très loin du Mondial 2026... horaire, chaîne, compos

À San Siro, en ce dimanche 16 novembre, l'Italie reçoit la Norvège pour la dernière journée de la phase de qualification pour la coupe du Monde 2026. La Nazionale doit réaliser un exploit pour éviter les barrages.

Absente des deux dernières éditions de la coupe du Monde, l'Italie tremble de manquer une nouvelle fois le plus grand rendez-vous du football mondial. La Nazionale est, en effet, plus que dos au mur à l'heure d'accueillir la Norvège. Les conditions pour se qualifier directement pour le Mondial 2026 relèvent du miracle : les protégés de Gattuso doivent battre la Norvège, avec un écart de neuf buts.

De l'autre côté des Alpes, plus personne ne se fait d'illusion. Ce rendez-vous face aux partenaires d'Haaland est plus une mise en jambes nécessaire pour engranger de la confiance en vue du barrage qui s'annonce. D'ailleurs, lors du succès étriqué en Moldavie (0-2), les supporters transalpins ont chanté leur mécontentement. Ce ne fut pas du goût du sélectionneur Gennaro Gattuso : "Les chants "Allez travailler" adressés aux joueurs sont une honte, je ne les accepte pas : nous devons rester unis, car l'équipe se bat sur le terrain !"

En face, la Norvège, forte de son succès contre l'Italie en juin dernier (3-0), n'a plus qu'à finir le travail pour se qualifier à son quatrième mondial. Ce serait historique, car elle n'a plus participé à la reine des compétitions depuis la coupe du Monde 1998 en France. Face à la presse, le sélectionneur Ståle Solbakken n'a pas encore voulu parler de la qualification, mais il a rendu un hommage appuyé à ses joueurs : "Leur loyauté envers le concept et le style de jeu est énorme. Ce n'est pas toujours les onze meilleurs joueurs qui forment la meilleure équipe, ni que chacun puisse jouer à son meilleur poste, comme dans le cas de Sørloth. Il a connu une carrière fantastique en équipe nationale et a été un ambassadeur formidable pour moi et pour la Norvège. Il n'a pas toujours joué à la position qu'il estime être la meilleure, mais il l'a fait pour l'équipe."

Dans le cadre des qualifications pour la coupe du Monde 2026, San Siro accueille le choc du groupe I : Italie - Norvège. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h45.

La composition probable de la Nazionale pour Italie - Norvège : Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Di Marco – Barella, Locatelli, Tonali – Cambiaso, Retegui, Raspadori.

La composition probable des Drillos pour Italie - Norvège : Nyland – Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson – Nusa, Berg, Berge, Bobb – Haaland, Sorloth.