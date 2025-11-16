DIRECT. Stream for Humanity : une pluie de buts et de stars, suivez le match caritatif

Pour la seconde édition du match caritatif organisé par le streamer Aminematue, plusieurs personnalités sont attendues au stade Jean-Bouin ce dimanche.

21:06 - C'est la pause, 5-3 pour la Team Kameto ! Au terme d'une première période ultra rythmée, les deux équipes offrent du beau spectacle à Jean-Bouin, déjà huit buts inscrits seulement dans cette première période.

21:05 - Manzala réduit le score (5-3) Après avoir signe une nouvelle grosse parade, le mur Djilsi se craquèle enfin sur cette frappe croisée de Manzala qui vient se loger dans le petit filet opposé. La Team Amine revient à 5-3 !

21:03 - Le drop de Medja ! Plain axe devant la cage, Medja signe un drop digne d'un excellent ouvreur de rugby. Son ballon termine dans les tribunes.

21:01 - Ragnar marque et signe un "SIUUU" (5-2) Sur un centre tendu au second poteau, Ragnar est totalement seul. Il en profite pour ajuste son plat du pied tranquillement. Il vient célébrer près du public d'un légendaire "SIUU" repris par tout le stade. 5-2 pour la Team Kameto qui prend le large.

20:59 - La mine d'Arsene, lucarne rentrante ! (42') A l'entrée de la surface légèrement sur la gauche, Arsene délivre une mine pied droit qui vient percuter la barre avant de finir au fond des filets. Certainement le plus beau but depuis le début de cette rencontre. La Team Kameto mène désormais 4-2 !

20:56 - Sur son coup franc, PLK trouve les tribunes (40') Sur un coup franc lointain, PLK tente la frappe directe. Son ballon s'envole par-dessus la cage adverse, directement dans les tribunes.

20:54 - Billy craque sur la frappe et se "blesse" (38') Côté gauche, Billy fait monter l'ambiance de Jean-Bouin en s'arrêtant net avec le ballon avant d'enchaîner avec une frappe. Il déclenche son geste qui s'envole dans les tribunes. Le streamer reste au sol, plié de rire. Il cède sa place avec le sourire, difficile de savoir s'il s'est vraiment blessé ou pas sur ce coup.

20:51 - Djilsi en véritable mur ! (35') Dans la surface, Amine efface le rideau défensif adverse pour se présenter seul face à Djilsi. Le gardien est parfait sur sa ligne et signe une énorme parade, une fois de plus. pas sûr que l'on revoit Doigby dans la cage ce soir.

20:50 - Enorme parade de Djilsi ! Au terme d'un gros cafouillage dans la surface, Orelsan perd la ballon, profitant à Michou qui déclenche une grosse frappe du droit. Djilsi plonge du bon côté et repousse le ballon. Superbe parade !

20:47 - Le doublé pour Nico ! (3-2) La Team Kameto reprend les commandes grâce à un doublé de Nico ! Le streamer, trouvé plein axe à bout portant, glisse une petite frappe à ras de terre qui fait mouche !

20:45 - La Ola qui part ! (29') Jean-Bouin entame une Ola alors qu'Amine remonte le ballon dans l'axe. Le match est diablement rythmé pour l'instant.

20:44 - Byilhan veut répondre à Nico (28') Nico buteur un peu plus tôt, son tandem Byilhan cherche à lui répondre en déclenchant une frappe lointaine du droit. C'est au-dessus.

20:42 - Entrée de Billy, sortie de Squeezie (27') Remuant sur son aile gauche, Squeezie cède sa place. Dans le même temps, Billy fait son entrée pour la première fois dans cette rencontre.

20:39 - Nicotine buteur en renard des surfaces ! (2-2) La Team Kameto égalise ! Dans la surface, Driss Zidane dribble toute la défense, enrhume Orelsan puis glisse une frappe. En renard des surfaces, Nicotine n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 2-2 entre les deux équipes !

20:38 - PLK tente une frappe lointaine (22') Plein axe à 25 mètres, le rappeur déclenche une frappe du droit. C'est trop écrasé.

20:36 - PFut, un ballon, un but ! (2-1) Déjà buteur lors de Stream Humanity première édition, Pfut permet à la Team Amine de prendre l'avantage contre le cours du jeu. Dans un angle fermé, il glisse une petite frappe en première intention qui trompe Doigby près de son poteau. Dans le même temps Doigby sort, entrée de Djilsi dans la cage de la Team Kameto.

20:35 - Entrées d'Amine et Orelsan ! Sous l'ovation de Jean-Bouin, Amine et Orelsan font leur entrée. Le public n'hésite pas à scander le nom d'Amine, superbe ambiance !

20:34 - Nico fusille la tribune (16') Alors qu'il y avait un deux contre un à jouer, Menez glisse un service impeccable pour Nico qui dévisse totalement sa frappe.

20:31 - Nico pousse trop son ballon ! (14') Sur une passe délicieuse de Grim entre les lignes, Nico se présente seul face à Tomy mais pousse trop son ballon. Anyme vient de faire son entrée sur la pelouse.

20:28 - Qassimiento égalise d'une frappe monstrueuse ! (1-1) La Team Amine revient dans la partie grâce à Qassimiento qui vient fusiller Doigby à bout portant. Le danger était venu d'un crochet dévastateur de Squeezie côté gauche !

20:27 - Le duel Michou /Cocottee Sur cette remontée de balle de Michou, Cocottee serre le streamer qui se résout à jouer derrière.

20:26 - PLK régale au milieu (10') Superbe percée de PLK qui glisse une petite passe pour Hamza. Il est hors jeu à son tour.

20:25 - Zack Nani peste pour son hors jeu (9') Trouvé en pivot, Zack Nani disposait d'espaces mais est rattrapé par le coup de sifflet de l'arbitre. Il est hors jeu.

20:24 - Ragnar signe un enroulé..pas enroulé (7') Côté gauche, Ragnar tente un geste difficile. A 20 mètres, il cherche à enrouler lucarne opposée. Son ballon file tout droit dans les gants de Tomy.