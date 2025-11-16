Stream for Humanity : plusieurs stars présentes pour le match, comment suivre la rencontre ?

Pour la seconde édition du match caritatif organisé par le streamer Aminematue, plusieurs personnalités sont attendues au stade Jean-Bouin ce dimanche à 20h.

Après avoir collecté 3,5 millions d'euros au profit de Médecins Sans Frontières l'année dernière, le streamer Aminematue (3,3 millions d'abonnés sur Twitch) remet le couvert pour une édition de Stream For Humanity encore plus ambitieuse. Les dons, en plus d'être reversés à MSF qui œuvre en Palestine, au Congo, au Nigeria et au Soudan, serviront aussi au Secours Populaire pour la précarité étudiante. Ainsi du 14 au 16 novembre plus d'une vingtaine de streamers réaliseront un marathon en stream, qui se conclura par un match caritatif, ce dimanche à 20 h au stade Jean-Bouin. Sont attendues plusieurs personnalités du web, mais pas seulement.

Autour d'Aminematue on retrouvera Squeezie, deuxième Youtubeur de France et organisateur du GP Explorer, mais aussi InoxTag, dont son documentaire Kaizen (ascension de l'Everest) a explosé sur Youtube et en cinéma. Michou sera aussi de la partie lui qui a participé au projet foot de la Kings League, organisée par Gérard Piqué. D'autres gros noms du stream sont aussi attendus : Gotaga, Maghla, Billy, Kameto ou encore Etoiles entre autres. Mais Stream For Humanity II ne se contentera pas seulement d'accueillir des stars du web puisque certains ex footballeurs devraient être présents comme Jérémy Ménez et Samir Nasri, mais aussi des rappeurs avec SDM, PLK et Orelsan.

A quelle heure débute le match Stream For Humanity II ?

La rencontre caritative Stream For Humanity débutera à 20h00 au stade Jean-Bouin de Paris.

Comment suivre le match Stream For Humanity II ?

La rencontre sera à suivre seulement sur la chaîne Twitch d'Aminematue.