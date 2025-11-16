Azerbaïdjan - France : Mbappé, changements... Didier Deschamps brise un vieux record

Ce dimanche, l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan à Bakou dans le cadre de la qualification pour la Coupe du monde 2026. Déjà qualifiés pour les Mondial, les Bleus pourront affronter les Azéris avec un onze chamboulé.

Vainqueur de l'Ukraine (4-0) jeudi au Parc des Princes, l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 avant la dernière journée. Ce dimanche, les Bleus affrontent l'Azerbaïdjan dans un match sans enjeu sportif mais important pour Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur a décidé de chambouler son onze, à commencer par son gardien. En effet, Lucas Chevalier va connaître sa première sélection dans les cages tricolores. Par ailleurs, "DD" va changer l'intégralité de son onze, avec notamment un duo Mateta - Ekitike en pointe, ou encore Maghnes Akliouche et Christopher Nkunku sur les ailes. Pour la première fois depuis ses débuts à la tête de l'équipe de France en 2012, Deschamps va effectuer onze changements dans son onze de départ d'un match à l'autre.

Mbappé absent, Deschamps justifie son départ !

Double buteur et passeur décisif face à l'Ukraine, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement français vendredi. Un départ qui fait parler et déçoit les supporters azéris. "Kylian Mbappé se ressent toujours d'une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid", a publié la FFF dans un communiqué. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son capitaine avant de justifier son départ : "Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu'ils ont à faire. Il n'y avait aucun risque à prendre, ça avait été le cas avant lui pour Camavinga. Pas de risque à prendre avec qui que ce soit. Il est remis à disposition de son club. Les 22 joueurs qui sont là seront concernés par le match de demain".

À quelle heure débute Azerbaïdjan - France ?

Le coup d'envoi du match de la sixième et dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 opposant l'Azerbaïdjan à la France est prévu dimanche 16 novembre à 18h00 au stade Tofiq Bahramov de Bakou (Azerbaïdjan).

Sur quelle chaîne regarder Azerbaïdjan - France ?

Détenteur des droits TV des matchs de l'équipe de France, TF1 diffusera la rencontre face aux Azéris.

Comment suivre Azerbaïdjan - France en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre des Bleus sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables d'Azerbaïdjan - France ?

Azerbaïdjan : Bayramov (G) - Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk - Huseynov, Mahmudov, Khaybulaev, Abbasov - Bayramov, Aliyev - Anhundzade.

France : Chevalier (G) - Gusto, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, K. Thuram, Nkunku - Mateta, Ekitike.

