DIRECT. Azerbaïdjan - France : démarrage catastrophique pour les Bleus, suivez le match

Ce dimanche, l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan à Bakou dans le cadre de la qualification pour la Coupe du monde 2026. Suivez en direct le match des Bleus, déjà qualifiés pour le Mondial.

En direct

18:12 - Première tentative (1-0, 12e) Parti de son couloir gauche, Christopher Nkunku repique vers le centre du terrain. Il croise sa frappe. Si Mahammadaliyev était battu, le ballon ne trouve pas le cadre.

18:11 - Akliouche pressé (1-0, 11e) Dans le coeur du jeu, Maghnes Akliouche est servi. Le Monégasque tente de se retourner mais il perd le ballon.

18:09 - Zaïre-Emery en soutien (1-0, 10e) Dans ces dix premières minutes, le jeu azéri penche à gauche et Malo Gusto est en difficulté. Warren Zaïre-Emery se repli en soutien au latéral droit pour récupérer le cuir.

18:08 - Konaté bien placé (1-0, 8e) Les Bleus sont sous pression dans cette entame de match. Aliyev talonne pour Dashdamirov qui a le temps de centrer. Au second poteau, Konaté dévie en corner.

18:06 - Les Bleus bougés (1-0, 7e) Après une faute d'Ekitike sur Badalov, Aliyev profite d'un cafouillage devant la surface tricolore pour tenter sa chance. Sa reprise de volée fuit le cadre.

18:05 - Dadashov au sol (1-0, 6e) Mauvaise passe d'Ibrahima Konaté pour Lucas Hernandez qui met le pied haut devant Dadashov. Le buteur azéri reste au sol, touché à la hanche.

18:03 - Les Azéris lancent le match ! (1-0, 4e) Une action d'école pour glacer l'équipe de France ! Parti dans le dos de Malo Gusto, Dashdamirov adresse un centre à ras-de-terre. Dadashov passe devant Lucas Hernandez et dévie le ballon du pied droit. Sur sa ligne, Lucas Chevalier est pris sur sa gauche.

18:02 - Ekitike trop court (0-0, 3e) Ballon en profondeur d'Ibrahima Konaté pour Hugo Ekitike mais Mahammadaliyev intervient pour capter le ballon.

18:01 - Premier coup de sifflet (0-0, 2e) À hauteur de la ligne médiane, Malo Gusto s'emmène le ballon mais Dadashov arrive vite et commet une faute d'anti-jeu.

18:01 - Les Bleus pressés (0-0, 1e) Éliminés de la course au Mondial, les Azéris veulent sauver l'honneur. Ils pressent haut les Bleus qui perdent le ballon dans leur camp.

18:00 - C'est parti ! (0-0, 1e) Dadashov lance Azerbaïdjan - France !

17:58 - Engagement pour l'Azerbaïdjan Après le toss entre les capitaines Mahmudov et Konaté, ce sont les Azéris qui lanceront Azerbaïdjan - France.

17:53 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux nations pénètrent sur la pelouse du stade Tofiq Bahramov. Les Bleus sont menés par Ibrahima Konaté, capitaine d'un soir.

17:51 - Un stade clairsemé Les tribunes du stade Tofiq Bahramov sont partiellement remplies à quelques minutes du coup d'envoi.

17:50 - Un Letton au sifflet Ce dimanche, Andris Treimanis sera au sifflet d'Azerbaïdjan - France. Le Letton sera accompagné de ses compatriotes Haralds Gudermanis et Aleksejs Spasennikovs, juges de touche. Vitālijs Spasjoņņikovs sera le quatrième arbitre, tandis que le Néerlandais Clay Ruperti et le Letton Kristaps Ratnieks seront chargés du VAR.

17:45 - Des Bleus vainqueurs Si le match aller avait tourné à l'avantage des Bleus (3-0), l'équipe de France a remporté les trois confrontations face à l'Azerbaïdjan dans l'histoire.

17:40 - Point sur le classement Avant la dernière journée, le ticket pour la première place a déjà été attribué à l'équipe de France, tandis que l'Azerbaïdjan est éliminé. Dans l'autre rencontre, il s'agit d'une véritable finale entre l'Islande et l'Ukraine. Voici le classement du Groupe D : France : 13 points Islande : 7 points (+4) Ukraine : 7 points (-3) Azerbaïdjan : 1 point

17:37 - La compo azérie Voici le onze azerbaïdjanais qui va défier l'équipe de France : Mahammadaliyev (G) - Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk - Aliyev, Mahmudov, Khaybulaev, Dashdamirov - Nuriyev, Dadashov, Aliyev.

17:35 - Un match sans enjeu sportif Si les Bleus sont déjà qualifiés, les Azéris sont déjà éliminés de la course au Mondial 2026.

17:30 - Sur quelle chaîne regarder Azerbaïdjan - France ? Détenteur des droits TV des matchs de l'équipe de France, TF1 diffusera la rencontre face aux Azéris.

17:25 - "Mbappé est remis à disposition de son club" Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son capitaine avant de justifier son départ : "Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu'ils ont à faire. Il n'y avait aucun risque à prendre, ça avait été le cas avant lui pour Camavinga. Pas de risque à prendre avec qui que ce soit. Il est remis à disposition de son club. Les 22 joueurs qui sont là seront concernés par le match de demain".

17:20 - Mbappé absent ! Double buteur et passeur décisif face à l'Ukraine, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement français vendredi. Un départ qui fait parler et déçoit les supporters azéris. "Kylian Mbappé se ressent toujours d'une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid", a publié la FFF dans un communiqué.

17:15 - Une première depuis 2012 Pour la première fois depuis ses débuts à la tête de l'équipe de France en 2012, Deschamps effectue onze changements dans son onze de départ d'un match à l'autre.

17:12 - Une première pour Chevalier, le onze des Bleus Les compositions ont été dévoilées ! Didier Deschamps chamboule complètement son onze, à commencer par le gardien : Lucas Chevalier va connaître cet après-midi sa première sélection avec les Bleus, tandis que Khephren Thuram et Warren Zaïre-Emery occuperont l'entrejeu. Sur le front de l'attaque, Mateta et Ekitike seront chargés de conclure les actions : Chevalier (G) - Gusto, Konaté, L.Hernandez, T.Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, Thuram, Nkunku - Ekitike, Mateta.