Le Santiago Bernabeu, c'est terminé ! Le Real procède à un gros changement

Le mythique stade du Real s'offre un relooking.

Le stade mythique du Real Madrid, jusqu'ici connu sous le nom de Stade Santiago Bernabéu, subit un relooking de son identité. Désormais, appelez le "Bernabéu". Cette transformation, assez simple, s'inscrit dans une stratégie de communication menée par le club madrilène, cherchant à donner un nom plus percutant et mémorable à son antre légendaire.

Et ce week-end, ce dimanche particulièrement, promet d'être spécial. En effet, le stade Bernabéu accueillera pour la première fois un match de la National Football League (NFL) en Espagne. Les passionnés de football américain auront ainsi la chance d'assister à une rencontre entre les Washington Commanders et les Miami Dolphins dans un cadre tout neuf, traduisant l'ambition du stade de s'ouvrir à de nouvelles expériences sportives.

Ce rebranding ne se limite pas au nom. Un nouveau logo a été dévoilé, symbolisant un pas vers l'avenir tout en conservant l'héritage du lieu. L'idée est de moderniser l'image tout en restant fidèle aux racines du club. Le Bernabéu aspire maintenant à devenir un espace de rencontres internationales, accueillant bien sûr des matchs de football, mais aussi une multitude d'autres événements, des concerts aux festivals culturels, tout au long de l'année.

Le programme prévu est déjà alléchant. En témoignent les nombreuses manifestations prévues, comme le célèbre " Festival de Noël ". Prévu du 24 au 31 décembre, cet événement a vu tous ses billets s'arracher en un rien de temps. Cela montre bien l'engouement et l'attractivité que suscite cette nouvelle ère pour le Bernabéu. En tant que lieu emblématique à Madrid, ce stade pourra s'inscrire durablement comme un acteur central du divertissement et de la culture en Espagne.

