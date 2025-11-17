Mbappé aux Prud'hommes face au PSG, il veut une requalification de son contrat en CDI, ça veut dire quoi ?

L'attaquant est toujours en conflit avec son ancien club depuis plusieurs mois.

Nouvelle étape ce lundi 17 novembre dans le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé. Les deux parties sont désormais engagées dans une procédure aux Prud'hommes. L'affaire est portée directement au bureau de jugement "du conseil de prud'hommes", sans passer par la case de "conciliation". En effet, le champion du monde français demande, en plus des 55 millions d'euros de primes et de salaires au cœur du litige, la requalification de ses CDD, qui ont duré de son arrivée à l'été 2017 dans la capitale jusqu'à son départ à Madrid en 2024, en CDI.

Une demande étonnante car une loi du 27 novembre 2015, article L. 222-2-3 du Code du sport, stipule que "le CDD est la norme du contrat des sportifs et entraîneurs professionnels, en raison de la nature particulière du secteur." Cette loi ne s'appliquant pas aux contrats signés avant la date. Un cas a fait date il y a quelques années, celui d'Adrien Rabiot. Après un premier rejet de la part des Prud'hommes, le milieu de terrain des Bleus a obtenu devant la cour d'appel de Paris la requalification de ses multiples CDD au PSG (de 2010 à 2019) en CDI en juin dernier.

Pourquoi Mbappé demande une requalification ?

Mais le cas Mbappé est différent. Comme l'indique Le Parisien, Mbappé souhaite prouver que le club parisien n'a pas respecté les termes du contrat. " Elle pourrait aboutir si les conditions de la loi de 2015, qui généralise le recours aux CDD pour les sportifs professionnels, ne sont pas respectées ", explique Me Estelle Saboury, avocate spécialiste du droit social. Pou rappel, l'attaquant avait été mis à l'écart du groupe professionnel au début de la saison 2023-2024 par le PSG pour avoir refusé de prolonger. "Il y a un intérêt financier, "explique encore Me Saboury. "La requalification d'un CDD en CDI permet d'obtenir une indemnité de licenciement qui est calculée en fonction de l'ancienneté et du niveau de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le contexte qu'on évoque, les sommes peuvent être très élevées ".

Quoi qu'il arrive, le cas sera particulièrement scruté et le jugement sera rendu dans plusieurs mois. Si la requalification est validée, cela pourrait modifier le modèle économique du sport professionnel français. " Une généralisation des contrats de joueurs en CDI impliquerait pour les clubs de respecter les règles de rupture du Code du travail, d'abandonner une partie de la souplesse actuelle dans la gestion des effectifs" explique notamment le cabinet BCTG dans des propos rapportés par le Parisien.