Allemagne - Slovaquie : "Nous sommes peut-être un peu nerveux", le match de la peur pour les Allemands

Comme l'Italie, l'Allemagne pourrait passer par les barrages de la Coupe du monde pour participer au Mondial en 2026.

Une Coupe du monde sans l'Allemagne, vous imaginez ? Les Allemands ne veulent surtout pas y penser et feront tout ce lundi 17 novembre pour s'imposer face à la Slovaquie dans une finale de groupe très attendue par tout un pays. À égalité de points avec la Slovaquie, la Mannschaft a eu toute les peines du monde pour s'imposer face au Luxembourg (2-0). "Après les 45 premières minutes du match d'hier contre le Luxembourg, gagner la Coupe du monde semble presque absurde. Le Luxembourg était clairement la meilleure équipe, et l'Allemagne a eu de la chance de rentrer aux vestiaires sans avoir encaissé de buts" a d'ailleurs taclé la presse allemande.

Mais face à la Slovaquie, "seule la victoire nous occupe l'esprit", a assuré dimanche le sélectionneur Julian Nagelsmann. En effet, en cas de victoire ou de nul, les Allemands seront au Mondial sinon il faudra passer par la case des barrages comme l'Italie. "Nous sommes peut-être un peu nerveux avant demain. Ce genre de rencontre a beaucoup d'attrait. Nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Nous aurions aimé gagner en Slovaquie, mais c'est ainsi. Nous sommes persuadés de bien jouer et de prendre les trois points. Nous devons jouer moins de passes en retrait et plutôt les éviter. Il faut jouer vers l'avant, au risque que quelque chose arrive", a-t-il lancé en conférence de presse. " Nous devons revenir à ces petits pas, et nous pouvons commencer dès demain. C'est une grande étape, parce que nous pourrions nous qualifier. Ensuite, nous aurons jusqu'en mars pour prendre d'autres décisions. "

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ?

Les Allemands jouent face à la Slovaquie sur la Chaîne L'Equipe (live à suivre également sur notre site) à partir de 20h45.

Les compos probables

L'Allemagne pourrait évoluer en 4-2-3-1 : Baumann – Kimmich, Anton, Tah, Raum – Goretzka, Pavlović – Gnabry, Wirtz, Sané – Woltemade

La Slovaquie en 4-3-3 : Dubravka – Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko – Lobotka, Rigo, Bero – Duris, Strelec, Haraslin