DIRECT. Allemagne - Slovaquie : suivez le match

Ce lundi soir, l'Allemagne affronte la Slovaquie lors de la dernière journée de qualifications à la Coupe du monde 2026. Défaite interdite pour les Allemands qui pourraient passer par les barrages. Suivez le match en direct.

En direct

20:41 - Entrée des joueurs ! Dans une Red Bull Arena comble, les 22 acteurs d'Allemagne - Slovaquie pénètrent sur la pelouse !

20:40 - Les joueurs dans les travées L'entrées des joueurs sur la pelouse de la Red Bull Arena est imminente !

20:35 - Un Français au sifflet Ce lundi soir, François Letexier sera au sifflet d'Allemagne - Slovaquie. L'arbitre français sera accompagné par ses compatriotes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Romain Lissorgue sera le quatrième arbitre, tandis que Willy Delajod et Mathieu Vernice seront chargés du VAR.

20:30 - Une revanche à prendre Lors du match aller, la Slovaquie avait battu l'Allemagne (2-0) à Bratislava, grâce à des buts de Hancko et de Strelec. Ce soir, ils comptent bien récidiver, tandis que la Mannschaft aura pour objectif de priver les Slovaques de la qualification direct pour le Mondial 2026.

20:25 - Une nouvelle page de l'histoire en cours Depuis 1994 et la fin de la Tchécoslovaquie, la Slovaquie n'a disputé qu'une seule Coupe du monde. C'était en 2010 où les Slovaques avaient notamment battu l'Italie (3-2) pour rejoindre les huitièmes de finale, éliminés par les Pays-Bas (2-1). En cas de victoire ce soir, les joueurs de Francesco Calzona pourraient se qualifier dans un Mondial pour la deuxième fois de l'histoire.

20:20 - Un ancien parisien titulaire, la compo slovaque Ce soir, la Slovaquie affronte l'Allemagne à la Red Bull Arena de Leipzig pour une finale dans ce groupe A. Dans le onze slovaque, on retrouve notamment Milan Skriniar ou Martin Dubravka : Dubravka (G) - Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Duris, Strelec, Sauer.

20:15 - Sur quelle chaîne regarder Allemagne - Slovaquie ? Les Allemands jouent face à la Slovaquie sur la Chaîne L'Equipe à partir de 20h45.

20:10 - "Une grande étape" En conférence de presse d'avant-match, Julian Nagelsmann n'a pas évité la méforme allemande avant d'aborder le match de la peur : "Nous sommes peut-être un peu nerveux avant demain (aujourd'hui, NDLR). Ce genre de rencontre a beaucoup d'attrait. Nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Nous aurions aimé gagner en Slovaquie, mais c'est ainsi. Nous sommes persuadés de bien jouer et de prendre les trois points. Nous devons jouer moins de passes en retrait et plutôt les éviter. Il faut jouer vers l'avant, au risque que quelque chose arrive. Nous devons revenir à ces petits pas, et nous pouvons commencer dès demain (aujourd'hui, NDLR). C'est une grande étape, parce que nous pourrions nous qualifier. Ensuite, nous aurons jusqu'en mars pour prendre d'autres décisions. "

20:05 - Woltemade, l'arbre qui cache la forêt Avec son mètre 98, Nick Woltemade a inscrit un doublé face au Luxembourg, signant ses 9e et 10e but de la saison. Dans un pays qui cherche désespérément un successeur à Miroslav Klose, l'attaquant de Newcastle apparaît comme le nouveau n°9 de la Mannschaft. Néanmoins, ses prestations réussies cachent des performances collectives bien ternes où les Allemands peinent considérablement à redevenir une machine qui écrase tout sur son passage.

20:02 - Woltemade titulaire, le onze allemand Pour éviter la déconvenue à domicile contre la Slovaquie, Julian Nagelsmann a sorti l'artillerie lourde. Le sérial-buteur Nick Woltemade occupera le front de l'attaque, accompagné par les stars Leroy Sané, Serge Gnabry et Florian Wirtz : Baumann (G) - Kimmich, Aah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovic - Sané, Gnabry, Wirtz - Woltemade.

20:00 - L'Allemagne sur les traces de l'Italie Hier soir, l'Italie s'est inclinée à domicile contre la Norvège (1-4), obligeant la Squadra Azzurra à passer par la case barrage pour décrocher leur ticket pour la Coupe du monde 2026. En cas de match nul ce soir face aux Slovaques, les Allemands pourraient connaître le même sort.

19:55 - Point sur le classement Avant la dernière journée, voici le classement du groupe A : Allemagne, 12 pts (+7) Slovaquie, 12 pts (+4) Irlande du Nord, 6 pts (0) [Barragiste] Luxembourg, 0 pt (-11) [Éliminé]

19:50 - Le match de la peur Une Coupe du monde sans l'Allemagne, vous imaginez ? Difficiles vainqueurs du Luxembourg (2-0), la Mannschaft se retrouve à disputer une finale de groupe face à la Slovaquie, une affiche très attendue.