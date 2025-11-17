Barrages de la Coupe du monde 2026 : adversaires de l'Italie, dates, format... Les infos

Les barrages de la Coupe du monde 2026 donneront les derniers tickets de la Coupe du monde 2026.

La Coupe du monde 2026 va bientôt connaitre tous les pays qualifiés. Amérique du Sud, Afrique, Europe... Tous les tickets, ou presque, ont été distribués, mais il reste des précieux sésames qui seront donnés aux vainqueurs des différents barrages. Déjà absente des deux précédentes éditions, l'Italie va jouer pour la 3e fois consécutive des barrages. En Europe, 16 équipes au total seront barragistes. Pour le moment, au 17 novembre, nous connaissons 8 équipes qualifiées : Italie, Ukraine, Irlande, Albanie, République Tchèque, Roumanie, Macédoine du Nord, Suède (au total nous aurons les 12 deuxièmes de groupe et les équipes les mieux classées parmi celles ayant terminé premières de leur groupe en Ligue des Nations de l'UEFA – et qui n'ont pas terminé deuxièmes de leur groupe des qualifications.)

Un tirage au sort aura lieu ce jeudi 20 novembre. Il y aura quatre voies au total, chacune comprenant quatre équipes qui s'affrontent en matchs simples à élimination directe (format de demi-finales, finale). Les demi-finales seront accueillies par les huit meilleurs deuxièmes de groupe de qualification, tandis que les hôtes des quatre finales seront désignés par tirage au sort. La sélection italienne sera dans le chapeau 1 en raison de sa 9e place au classement FIFA. Tête de série, elle sera face à une équipe du quatrième chapeau en demi-finale. Soit la Roumanie, la Suède, l'Irlande du Nord ou le perdant du match Pays de Galles - Macédoine du Nord. Les vainqueurs de chaque voie se qualifieront pour la Coupe du monde.

Quelles dates ?

Les demi-finales se joueront le 26 mars et les finales le 31 mars 2026.

Un Tournoi de barrage pour les autres zones

L'Europe est un cas à part. Pour les autres zones, il existe un grand tournoi octroyant les derniers tickets. Dans le détail, le Tournoi de offrira les 2 derniers tickets pour le Mondial, entre la Bolivie (7e de la zone Amsud), la Nouvelle-Calédonie (zone Océanie), la RD Congo qui a remporté le tournoi de la zone Afrique, 1 équipe de la zone Asie et 2 équipes de la zone Amérique du Nord et Centrale. Pour la zone Asie, la place se jouera entre l'Irak et les Emirats arabes unis. Lors de la trêve du mois de mars, les quatre équipes les moins bien placées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola s'affronteront en demi-finales. Les deux mieux classées affronteront directement en finale les 2 vainqueurs des demi-finales et les deux gagnants de ces finales participeront donc à la Coupe du Monde 2026. Un vrai parcours du combattant.