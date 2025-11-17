Netflix, Amazon, Canal +... Les droits de la Ligue des champions annoncés

Ce mardi 18 décembre, l'UEFA va annoncer les futurs diffuseurs de la Ligue des champions.

L'appel d'offres de la Ligue des champions va connaître son dénouement dans les prochaines heures. Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Conférence, les trois compétitions européennes sont concernées à partir de 2027. L'UEFA voit les choses en grand et souhaite désormais voir les plateformes comme Amazon, Apple ou encore Netflix, se positionner. Sachant que Disney + détient depuis cette saison les droits de la Ligue des champions féminine.

Il existe plusieurs lots, mais le principal peut tout faire basculer. Le A offre en effet la possibilité de diffuser, partout dans le monde, la meilleure affiche de la soirée du mardi ainsi que les magazines, résumés, droits de clips pour les réseaux sociaux… . Au total, ce sont 17 rencontres exclusives avec donc les plus grands chocs de la phase de ligue, la finale de la Ligue des champions et celle de la Supercoupe d'Europe. Mais chaque club ne pourra apparaître qu'une seule fois dans les rencontres choisies par le diffuseur mondial. Des quotas par pays sont également imposés pour éviter une surexposition des clubs issus des mêmes championnats. Sachez également que les droits de diffusion en anglais aux États-Unis ne font pas partie de l'appel d'offres car ils ont déjà été attribués jusqu'en 2030 à Paramount. Un élément très important.

Canal + en danger ?

La chaîne française va devoir subir une concurrence internationale très forte. Car si un acteur mondial rafle le lot principal, l'accès aux lots régionaux seront faibles et coûteux. Déjà confronté à Amazon Prime avec la Ligue 1 il y a quelques années, l'arrivée de Netflix ou autre pour la Ligue des champions serait une catastrophe.