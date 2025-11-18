Arabie Saoudite - Algérie : Hervé Renard ravi d'affronter les Verts, heure et chaîne tv

L'équipe Algérienne affronte l'Arabie Saoudite ce mardi à Djeddah. Dernier match de préparation pour les Fennecs avant la CAN 2025

C'est un match amical qui n'a rien d'un rendez-vous de prestige, mais qui constitue pourtant une étape cruciale dans la préparation des Verts. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, cette rencontre apparaît comme la dernière occasion sérieuse de peaufiner les réglages, d'affiner les automatismes et de tester une équipe encore en quête de repères solides. Dans une atmosphère neutre, loin des grands rendez-vous internationaux, les hommes de Vladimir Petkovic devront néanmoins confirmer des signes clairs de progression entrevues face à la Zimbabwe jeudi dernier, car le temps des essais touche à sa fin.

Un adversaire parfait pour les Saoudiens

En face, le sélectionneur Hervé Renard a longuement expliqué pourquoi il tenait à affronter l'Algérie dans cette fenêtre internationale. Le technicien français, fin connaisseur du football africain, considère ce test comme essentiel pour faire grandir son groupe. " J'ai choisi l'Algérie parce que nous avons besoin d'affronter des équipes avec une grande qualité. L'Algérie est une équipe forte, organisée et qui joue avec beaucoup d'intensité ", a-t-il affirmé, soulignant que seules des oppositions de ce niveau permettent de préparer une équipe aux grandes échéances. Il voit dans ce duel un passage obligé pour évaluer la maturité de son effectif.

L'ancien coach de l'USM Alger, qui sort d'une victoire convaincante contre la Côte d'Ivoire (1-0), championne d'Afrique en titre, estime que ce type de confrontation reste indispensable pour monter en puissance avant la Coupe du monde 2026. " Faire face à des équipes fortes comme l'Algérie et la Côte d'Ivoire est nécessaire, car cela contribue à augmenter la préparation de l'équipe avant un grand tournoi ", a-t-il insisté. Le Français s'attend d'ailleurs à ce que les Verts offrent une résistance solide et une opposition tactique riche, un scénario parfait pour jauger le niveau réel de ses joueurs à quelques semaines du tirage au sort mondial prévu à Washington.

Mahrez de retour dans le onze

Côté algérien, Vladimir Petkovic devrait poursuivre ses expérimentations, notamment autour du schéma en 3-5-2 testé avec succès contre le Zimbabwe. Boudaoui et Mohamed Amoura ont dû déclarer forfait pour ce second test pour des légères blessures. On pourrait retrouver Hadjam dans l'axe gauche, épaulé par Mandi et Chergui, tandis que Belghali et Hadj Moussa seraient pressentis pour occuper les rôles de pistons. Au milieu, le trio Zerrouki–Bennacer–Maza semble tenir la corde pour apporter équilibre et projection. Devant, Riyad Mahrez pourrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Baghdad Bounedjah qui semble avoir retrouver son réalisme devant les buts. Ce onze offrirait à Petkovic un mélange de discipline, mobilité et variété tactique.

L'Arabie saoudite arrive quant à elle dans une dynamique très favorable, forte d'une série de cinq matchs sans défaite, dont une victoire marquante contre la Côte d'Ivoire. Malgré l'absence du défenseur Al-Tambakti, blessé, les Faucons verts devraient aligner un onze solide : Al-Aqidi dans les cages, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Ahmed et Boushal en défense, un milieu composé de Kanno, Al-Khaibari et Al-Dawsari, tandis que Mandash, Al-Buraikan et Saleh animeront le secteur offensif. En confiance, mieux organisé et porté par les progrès récents insufflés par Renard, le groupe saoudien cherchera à prolonger son invincibilité et à s'offrir un succès de prestige face aux Fennecs.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite aura lieu ce mardi à 17h30 au stade Prince Abdullah Al Faisal à Djeddah.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Arabie Saoudite - Algérie ?

Ce match préparatif pour la CAN 2025 n'est diffusé sur aucune chaîne française. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre et TV6 qui diffuseront la rencontre. La chaîne saoudienne STC TV diffusera aussi le match.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il vous sera possible de suivre la rencontre sur le site de l'ENTV (https://entv.dz/ar)

Les compositions possibles de départ

La compo probable de l'Arabie Saoudite: Al-Aqidi - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Ahmed, Boushal - Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari - Mandash, Al-Buraikan, Saleh

La compo probable de l'Algérie : Benbout - Hadjam, Chergui, Mandi, Belghali - Zerrouki, Bennacer, Maza - Hadj Moussa, Mahrez, Bounedjah