Arabie Saoudite - Algérie : les Verts domptent les Saoudiens avec un Hadj Moussa épatant, le résumé
L'équipe Algérienne s'est imposé avec la manière ce mardi face à son hôte Saoudien (2-0) en match amical. La rencontre a été marquée par une prestation de grande envergure d'Anis Hadj Moussa
19:30 - SUCCES HISTORIQUE DES VERTS (0-2)
C'est terminé ! Les Verts s'imposent avec la manière à Djeddah face à l'Arabie Saoudite (2-0). La victoire a été construite en seconde période grâce à des buts de Mahrez (sp) et Belgahli mais c'est sans aucun doute Hadj Moussa qui a été l'homme du match. L'attaquant de Feyenoord a été décisif sur les deux buts et a constamment apporté du danger en attaque
19:28 - 97e - Frappe cadrée de Maza
Ibrahim Maza tente sa chance dans un angle fermé mais sa tentative est captée sans soucis par Al Aqidi
19:27 - 95e - les Saoudiens sans réaction
Les hommes d'Hervé Renard n'ont pas su réagir après les deux buts algériens et continuent de subir la domination des Fennecs
19:22 - 91e - 8 minutes du temps additionnel
L'arbitre qatarien a ajouté 8 minutes d'arrêts de jeu dans cette seconde période
19:20 - 88' - Sorties de Bounedjah et Hadj Moussa
Bounedjah et Hadj Moussa laissent leurs places à Bakrar et Kebbal
19:17 - 85' - Belghali fait le break (0-2)
Encore une intrusion de Hadj Moussa dans la surface saoudienne, il pique son ballon et le gardien dévie le cuir sur Belghali. Le défenseur de Chievo expédie le ballon dans les filets et marque son premier but pour les Verts (0-2)
19:15 - 84' - Superbe sorte de Guendouz
Peu sollicité depuis le début de match, Guendouz réussit une superbe sortie sur Al Dossary. Le danger est écarte
19:13 - 82' - Le but de Mahrez en vidéo
Revivez le penalty marqué par Riyad Mahrez
‼️ OUVERTURE DU SCORE DE L’ALGÉRIE ! ????????— La Vague Verte ⭐️????????⭐️ (@la_vagueverte) November 18, 2025
RIYAD DICTATOR MAHREZ TRANSFORME SON PÉNALTY ! ⚽️pic.twitter.com/ORN8L3PeHN
19:09 - 79' - Changements algériens
Petkovic effectue trois changements, sorties de Mahrez, Bennacer et Aouar et entrées de Maza, Zorgane et Hadjam
19:07 - 75' - MAHREZ OUVRE LE SCORE (0-1)
Contre pied parfait de Riyad Mahrez devant le portier Al Aqidi. Les Verts ouvrent le score enfin à un quart d'heure de la fin du match
19:04 - 73' - Penalty pour les Verts
Hadj Moussa, véritable poison pour la défense adverse a été taclé dans la surface, l'arbitre n'hésite pas une seconde à siffler un penalty en faveur des Verts
19:01 - 69' - Les Saoudiens en souffrance
Les Verts ont clairement pris le contrôle du jeu depuis un petit quart d'heure et multiplie les offensives notamment grâce à un Hadj Moussa en grande forme sur le côté droit
18:58 - 66' - Hadj Moussa encore lui
L'attaquant algérien opte pour la solution individuelle au lieu de servir Bounedjah dans l'axe sa frappe enveloppée du gauche est contrée par la défense saoudienne
18:53 - 62' - Frappe au dessus de Hadj Moussa
Encore une occasion pour Hadj Moussa, cette fois l'attaquant algérien ajuste mal son tir et frappe au dessus du cadre largement