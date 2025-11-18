Arabie Saoudite - Algérie : les Verts domptent les Saoudiens avec un Hadj Moussa épatant, le résumé

L'équipe Algérienne s'est imposé avec la manière ce mardi face à son hôte Saoudien (2-0) en match amical. La rencontre a été marquée par une prestation de grande envergure d'Anis Hadj Moussa

En direct

19:30 - SUCCES HISTORIQUE DES VERTS (0-2) C'est terminé ! Les Verts s'imposent avec la manière à Djeddah face à l'Arabie Saoudite (2-0). La victoire a été construite en seconde période grâce à des buts de Mahrez (sp) et Belgahli mais c'est sans aucun doute Hadj Moussa qui a été l'homme du match. L'attaquant de Feyenoord a été décisif sur les deux buts et a constamment apporté du danger en attaque

19:28 - 97e - Frappe cadrée de Maza Ibrahim Maza tente sa chance dans un angle fermé mais sa tentative est captée sans soucis par Al Aqidi

19:27 - 95e - les Saoudiens sans réaction Les hommes d'Hervé Renard n'ont pas su réagir après les deux buts algériens et continuent de subir la domination des Fennecs

19:22 - 91e - 8 minutes du temps additionnel L'arbitre qatarien a ajouté 8 minutes d'arrêts de jeu dans cette seconde période

19:20 - 88' - Sorties de Bounedjah et Hadj Moussa Bounedjah et Hadj Moussa laissent leurs places à Bakrar et Kebbal

19:17 - 85' - Belghali fait le break (0-2) Encore une intrusion de Hadj Moussa dans la surface saoudienne, il pique son ballon et le gardien dévie le cuir sur Belghali. Le défenseur de Chievo expédie le ballon dans les filets et marque son premier but pour les Verts (0-2)

19:15 - 84' - Superbe sorte de Guendouz Peu sollicité depuis le début de match, Guendouz réussit une superbe sortie sur Al Dossary. Le danger est écarte

19:13 - 82' - Le but de Mahrez en vidéo Revivez le penalty marqué par Riyad Mahrez

19:09 - 79' - Changements algériens Petkovic effectue trois changements, sorties de Mahrez, Bennacer et Aouar et entrées de Maza, Zorgane et Hadjam

19:07 - 75' - MAHREZ OUVRE LE SCORE (0-1) Contre pied parfait de Riyad Mahrez devant le portier Al Aqidi. Les Verts ouvrent le score enfin à un quart d'heure de la fin du match

19:04 - 73' - Penalty pour les Verts Hadj Moussa, véritable poison pour la défense adverse a été taclé dans la surface, l'arbitre n'hésite pas une seconde à siffler un penalty en faveur des Verts

19:01 - 69' - Les Saoudiens en souffrance Les Verts ont clairement pris le contrôle du jeu depuis un petit quart d'heure et multiplie les offensives notamment grâce à un Hadj Moussa en grande forme sur le côté droit

18:58 - 66' - Hadj Moussa encore lui L'attaquant algérien opte pour la solution individuelle au lieu de servir Bounedjah dans l'axe sa frappe enveloppée du gauche est contrée par la défense saoudienne

18:57 - 66' - Sortie de Chergui Le défenseur de Paris FC laisse sa place à Belgahli