DIRECT. Espagne - Turquie : la Roja tombe de haut, suivez le match

L'Espagne s'est fait surprendre par la Turquie lors de son dernier match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, ce mardi soir à Séville. Suivez le match en direct commenté.

En direct

22:16 - Turquie: Montella fait deux changements Le sélectionneur italien de la Turquie fait deux premiers changements dans ce match. Kahveci et Deniz Gül sont remplacés respectivement par Muldur et Sari.

22:15 - Carton jaune pour Alex Baena Alex Baena écope fort logiquement d'un carton jaune pour avoir commis une faute flagrante afin de couper un contre mené par les joueurs turcs.

22:14 - Corner pour la Turquie Sur un corner en faveur de la Turquie, Unai Simon sort bien pour capter le ballon dans les airs. Cela soulage la défense espagnole.

22:11 - Espagne: Double changement pour la Roja Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente effectue deux changements dans la foulée de ce but égalisateur. Le buteur Oyarzabal laisse sa place à Samu, alors que Pino est remplacé par Baena.

22:09 - BUT ! L'Espagne égalise par Oyarzabal (2-2) L'Espagne n'aura pas douté longtemps et égalise par l'intermédiaire d'Oyarzabal ! Sur un centre de Cucurella, Ferran Torres reprend mais Demiral détourne sur sa ligne. Le malheureux Soyuncu renvoie le ballon sur Oyarzabal qui marque de près... 2-2 entre l'Espagne et la Turquie après 62 minutes de jeu.

22:06 - Les Espagnols sonnés Comme Luis de la Fuente, les Espagnols semblent un peu sonnés par ce deuxième but turc. Si la qualification pour la Coupe du monde 2026 n'est pas en danger, cela fait désordre. L'Espagne n'a jamais perdu à domicile un match des éliminatoires de Coupe du monde (63 rencontres) et n'a pas plus perdu contre la Turquie depuis 1954. Sans parler du record du monde d'invincibilité que visait la Roja avant le match...

22:02 - BUT ! La Turquie prend l'avantage (1-2) La Turquie prend l'avantage dans ce match durant son temps fort. Sur un centre venu de la gauche, Kokcu remise de la poitrine dans l'axe pour Ozcan qui reprend en première intention pour tromper Unai Simon d'une frappe au sol puissante. Les Turcs mènent 2-1 !

22:00 - Quel geste de Yilmaz ! Quelle action de Baris Yilmaz ! Sur un coup franc mal dégagé par les Espagnols, le ballon revient sur l'attaquant turc qui a le temps de déclencher un superbe retourné acrobatique. Mais Unai Simon détourne en corner !

21:58 - L'Espagne a de la marge Malgré un premier but encaissé dans ces éliminatoires et un match nul pour l'instant (1-1), l'Espagne n'a pas à s'inquiéter car il faudrait en effet que les Espagnols perdent par plus de sept buts d'écart ce soir face aux Turcs pour ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du monde 2026.

21:55 - Arda Güler sur le banc turc Le prodige turc du Real Madrid, Arda Güler, est toujours bien présent sur le banc, pas encore en train de s'échauffer. Il n'est pas sûr qu'il entre en jeu ce soir.

21:53 - Espagne: Torres est entré Le sélectionneur de l'Espagne a effectué un premier changement durant la pause. L'attaquant du Barça Ferran Torres est entré à la place de Mikel Merino.

21:52 - C'est reparti pour la deuxième période entre l'Espagne et la Turquie M. Zwayer siffle le début de la seconde période entre l'Espagne et la Turquie ! Ce sont les joueurs espagnols qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

21:48 - Premier but encaissé par l'Espagne Ce but inscrit par Deniz Gül est le premier encaissé par l'Espagne dans cette campagne des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Jusqu'à présent, les joueurs de Luis de la Fuente n'avaient encaissé aucun but, pour 19 marqués.

21:44 - L'Espagne s'est fait surprendre Après la première période, l'Espagne est de façon surprenante tenue en échec par la Turquie, après avoir dominé outrageusement les 45 premières minutes (1-1). Réaliste, Dani Olmo avait d'abord bien lancé la Roja en marquant dès la 4e minute après un bel enchaînement sur un centre de Cucurella (1-0, 4e). Mais derrière, les Espagnols n'ont pas réussi à faire le break, malgré plusieurs occasions pour Pino (24e), Olmo (30e et 31e) mais aussi Fabian Ruiz (45e). Et ils l'ont payé cash, avec un but encaissé sur le seul corner turc de la première période, marqué par Deniz Gül (1-1, 42e). Tout reste donc à faire dans ce match entre l'Espagne et la Turquie.

21:37 - C'est la pause à Séville ! L'Espagne accrochée par la Turquie (1-1) M. Zwayer renvoie les joueurs de l'Espagne et de la Turquie aux vestiaires ! À la pause, la Roja est à égalité avec la sélection turque (1-1), après un but de Dani Olmo (4e) pour les Espagnols et de Deniz Gül pour les Turcs (42e), contre le cours du jeu.

21:34 - Fabian Ruiz manque une grande occasion ! Quelle occasion pour l'Espagne de reprendre l'avantage ! Trouvé dans la surface dans un angle fermé, Fabian Ruiz parvient à contrôler de la poitrine pour s'emmener le ballon avant de frapper en force mais Bayindir, le gardien turc de Manchester United, détourne bien encore une fois.

21:32 - BUT ! La Turquie égalise (1-1) Surprise à Séville avec l'égalisation de la Turquie contre l'Espagne ! Sur leur premier corner, les Turcs parviennent à marquer après une déviation au seconde poteau reprise par Deniz Gül. 1-1 entre l'Espagne et la Turquie !

21:31 - Une ola dans le stade Si le stade de La Cartuja n'est pas plein, cela n'empêche pas les supporters espagnols de profiter du spectacle entre l'Espagne et la Turquie. Une ola est partie dans les tribunes du stade andalou.

21:28 - Belle combinaison de l'Espagne Les joueurs de l'Espagne jouent intelligemment sur le côté droit et ça débouche sur un déboulé de Marcos Llorente mais Merino ne parvient pas à enchaîner sur un tir après un contrôle réussi.

21:24 - Kokcu tente sa chance La Turquie parvient à frapper pour la première fois au but après 34 minutes de jeu, après avoir récupéré très haut le ballon. Kokcu frappe des 20 mètres mais Unai Simon est vigilant et capte le cuir.

21:21 - Olmo fait encore briller Bayindir ! Sur le corner qui suit, le ballon est mal dégagé par la défense turque et Dani Olmo reprend en première intention de volée des 25 mètres. Le ballon file sous la barre sauf que Bayindir détourne d'une main ferme !

21:19 - Quel geste d'Olmo ! Nouvelle occasion franche pour l'Espagne ! Devant la surface, Dani Olmo est servi dos au but et se retrouve après un superbe contrôle orienté du talon. Le milieu du Barça enchaîne sur une frappe puissante mais Bayindir détourne en corner après une belle parade.

21:16 - Cubarsi reste au sol quelques instants Après un choc tête contre tête avec Yilmaz dans les airs, Pau Cubarsi reste au sol quelques instants avant de finalement se relever. Le jeu peut reprendre.

21:13 - L'occasion pour l'Espagne ! Quelle opportunité pour l'Espagne ! Trouvé dans la surface suite à une erreur de la défense turque, Oyarzabal se retrouve face à Bayindir dans un angle fermé et centre en retrait plutôt que de frapper. C'est contré mais ça revient sur lui et il centre à nouveau pour Pino mais ce dernier est contré également.