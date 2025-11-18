Espagne - Turquie : les Espagnols redoutent un cataclysme

L'Espagne doit assurer sa qualification pour la Coupe du monde 2026 ce mardi soir (20h45) face à la Turquie, lors du dernier match de sa campagne des éliminatoires.

L'Espagne clôture ce mardi soir face à la Turquie, à Séville (20h45), sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 et seul un cataclysme devrait empêcher les joueurs de Luis de la Fuente de se rendre en Amérique l'été prochain. Il faudrait en effet que les Espagnols perdent par plus de sept buts d'écart face aux Turcs pour ne pas se qualifier pour le prochain Mondial. Ce qui constituerait la plus lourde défaite de l'histoire de la Roja.

Un résultat qui paraît d'autant plus improbable que l'Espagne réalise jusqu'ici un parcours parfait dans ces éliminatoires de la zone Europe. Les coéquipiers de Fabian Ruiz comptent cinq victoires en cinq matchs, avec 19 buts marqués et 0 encaissé. Ils s'étaient en plus imposés sur le score fleuve de 6-0 en Turquie lors du match, après une véritable démonstration.

Un record à aller chercher

Évidemment, les Espagnols, privés de Lamine Yamal, ne se voient pas déjà qualifiés avant ce dernier match et feront tout pour terminer en beauté cette campagne. Un record pourrait aussi servir de motivation aux joueurs de Luis de la Fuente, puisque s'ils ne s'inclinent pas à Séville ce mardi contre la Turquie, ils égaleront même le record mondial d'invincibilité en matches officiels. C'est l'Italie qui le détient actuellement, avec une série de 31 matches officiels sans perdre entre 2018 et 2021 (23 victoires et 8 matchs nuls).

Si cela peut paraître futile par rapport à une éventuelle (mais plus que probable) qualification pour la Coupe du monde, Luis de la Fuente a confirmé que ce record était un objectif pour ses joueurs. "Nous avons pour objectif d'atteindre 31 matches sans défaite. Cette équipe a de nombreuses raisons de vouloir continuer à gagner. Mais avant tout, la raison la plus importante est le caractère de ces joueurs, a-t-il expliqué ce lundi devant la presse. Ils ne se lassent jamais de gagner. " À eux de le prouver encore une fois ce mardi.

Les compos d'Espagne - Turquie : le Real décimé

Pour ce match face à la Turquie, Luis de la Fuente devrait aligner sa meilleure équipe possible pour assurer la qualification pour la Coupe du monde 2026. À noter que le défenseur du Real Madrid Dean Huijsen a quitté le rassemblement en raison de blessures musculaires.

Le onze de départ probable de l'Espagne : U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Merino, Zubimendi, F. Ruiz - F. Torres, Oyarzabal, A. Baena.

Du côté de la sélection turque, Vincenzo Montella devra faire sans son capitaine Hakan Calhanoglu, blessé lors de la dernière victoire contre la Bulgarie (2-0). Yuksek, l'autre milieu défensif titularisé contre les Bulgares, est lui suspendu. Montella pourrait aussi choisir de reposer Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu et Oguz Aydin, qui sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune pour le match aller des barrages pour la Coupe du monde 2026 en mars prochain.

Le onze de départ probable de la Turquie : Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Karazor, Kocu - Aydin, A. Güler, Yildiz - Akturkoglu.

Heure, chaîne, comment voir Espagne - Turquie en direct

Ce match entre l'Espagne et la Turquie sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur les chaînes du groupe L'Equipe, pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre l'Espagne et la Turquie à partir de 20h45 ce mardi 18 novembre, il faudra se rendre sur le site de L'Equipe.fr.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Espagne - Turquie ?

Pour cette rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2026, l'Espagne est donné favorite par les différents sites de paris sportifs pour cette rencontre. La cote pour une victoire des Espagnols oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire des Turcs à Séville se situe au-dessus de 12. La cote pour un match nul est comprise entre 6 et 7.