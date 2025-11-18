Maroc - Ouganda : en démonstration, les Lions de l'Atlas poursuivent leur folle série, le résumé du match

18e victoire consécutive pour le Maroc après son large succès ce soir contre l'Ouganda (3-0). Un contre-son-camp d'Herbert et des buts de Saibari, Rahimi et El Khannouss ont permis aux Lions de l'Atlas de l'emporter à Tanger, un mois avant la CAN.

En direct

22:10 - Des Lions de l'Atlas faciles, le résumé Près d'un mois avant le 21 décembre et le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a rassuré son public ce mardi soir au Stade Ibn Batouta de Tanger ! Après une courte victoire vendredi dernier contre le Mozambique, les Lions de l'Atlas ont corrigé l'Ouganda (4-0) dans une rencontre à sens unique. Dès la 4e minute de jeu, Saibari déborde et adresse un centre au second poteau pour El Aynaoui qui reprend en première intention. Herbert dévie le ballon entre les jambes d'Onyango (1-0, 4e). Le match se poursuit mais la domination reste la même. Les joueurs de Walid Regragui poussent et sont récompensés après la demi-heure de jeu. Lancé dans son couloir droit, Mazraoui centre et Saibari pousse le cuir au fond des filets après une mauvaise sortie d'Onyango (2-0, 33e). En seconde période, les changements arrivent mais les occasions sont plus rares que lors des 45 premières minutes. Ça finit par se décanter dans le dernier quart d'heure. Entré en jeu, Rahimi profite d'une mauvaise intervention de Mukundane pour obtenir un penalty, qu'il convertir aisément lui-même (3-0, 79e). En toute fin de match, les coéquipiers d'Azzedine Ounahi récupèrent le cuir dans le rond central. Akhomach pénètre dans la surface et trouve El Khannouss au point de penalty qui trompe facilement Kiggundu (4-0, 88e). Le Maroc s'impose facilement (4-0) et remporte son 18e match de rang sur la scène du football mondial.

22:05 - La série se poursuit 18, c'est le nombre de victoires consécutives désormais pour les Marocains avec ce succès du soir. Le Maroc reste la nation qui détient le record de victoires d'affilée.

22:00 - Le Maroc sa rassure Un mois avant la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a facilement disposé de l'Ouganda ce mardi soir. Face à une nation qualifiée pour la CAN, les Lions de l'Atlas n'ont jamais été inquiétés grâce à une entame de match parfaite.

21:53 - C'est terminé (4-0) Fin du match à Tanger où le Maroc s'impose largement face au Ouganda (4-0).

21:49 - Aucho touché (4-0, 90e) À l'entrée du temps additionnel, Bilal El Khannouss frappe avant de retomber sur Aucho qui reste au sol. Le capitaine des Grues se plaint de sa jambe gauche.

21:47 - El Khannouss participe à la fête ! (4-0, 88e) Récupération marocaine et les joueurs de Walid Regragui se projettent vite ! Lancé sur orbite, Akhomach sert El Khannouss au point de penalty qui ouvre son pied droit pour frapper sur la droite du but. Kiggandu ne peut qu'effleurer le ballon.

21:45 - Akhomach percuté (3-0, 87e) Au milieu de trois adversaires, Akhomach a percuté Aucho de plein fouet. L'ailier est sonné sur la pelouse.

21:40 - Plusieurs remplacements (3-0, 81e) À l'entrée des dix dernières minutes, Ait Boudlal prend la place d'El Yamiq en défense. Côté Ouganda, Onyango est remplacé par Kiggundu.

21:39 - Le Maroc s'envole ! (3-0, 80e) Sans trembler, Rahimi prend Onyango à contre-pied et donne trois buts d'avance au Maroc !

21:37 - Penalty pour le Maroc ! (2-0, 78e) Ousmane Diakete n'hésite pas et désigne le point de penalty ! Sur la gauche de la surface, Rahimi provoque Mukundane qui allonge sa jambe. L'attaquant s'écroule et obtient une balle de 3-0.

21:34 - Triple changement (2-0, 75e) À un quart d'heure de la fin du match, Akhomach, Ben Seghir et Diop prennent les places de Saibari, Diaz et Ounahi.

21:33 - Saïss plus intelligent (2-0, 74e) Romain Saïss est plus intelligent qu'Uche avec une belle interception à hauteur de la ligne médiane.

21:31 - Rahimi se loupe (2-0, 72e) Quel raté de Rahimi ! Seul au deuxième poteau, l'attaquant a complètement dévissé sa reprise de volée.

21:31 - Onyango détourne (2-0, 72e) Bien servi devant la surface, Ismael Saibari reprend en première intention mais Onyango se détend bien sur sa gauche. Corner pour le Maroc.

21:30 - Joga bonito (2-0, 71e) Azzedine Ounahi fait admirer sa technique avec un sublime petit-pont sur Alhassan.

21:29 - Nouvel hors-jeu (2-0, 70e) Alors que les occasions sont rares dans cette seconde période, Uche est lancé dans l'intervalle avant de finalement être signalé hors-jeu.

21:25 - Okello sort (2-0, 66e) Nouveau remplacement pour l'Ouganda : Okello est remplacé par Uche Ikpeazu.

21:23 - Double remplacement (2-0, 64e) Après l'heure de jeu, El Khannouss et Rahimi remplacent Amrabat et Igamane pour les Lions de l'Atlas.

21:21 - Onyango s'interpose (2-0, 62e) Lancé en profondeur, Saibari remise en retrait sur Salah-Eddine qui centre directement dans les gants d'Onyango.

21:17 - Onyango touché (2-0, 59e) Sur le corner, Onyango s'interpose sur une tête d'El Yamiq. Il percute la jambe de Saibari et se tord de douleurs. Le portier des Grues subit actuellement des soins sur la pelouse.

21:16 - Le danger se rapproche (2-0, 57e) Occasion chaude pour le Maroc ! Igamane fait un festival dans la surface avant de centrer. Le ballon est sauvé par Sibbick avant que ça ne revienne sur Brahim. Deux corrects et l'ailier se met sur son pied droit mais sa frappe est déviée en corner.

21:14 - Sauvetage précieux (2-0, 55e) Alors qu'il avait quitté son couloir gauche, Lorenzen s'échappe et centre vers le point de penalty. El Yamiq tacle devant Bounou et empêche Mukwala de reprendre un ballon à bout portant. Quelle intervention du défenseur marocain.

21:12 - Mukwala s'en veut ! (2-0, 53e) Sur l'aile gauche, Mukwala provoque El Yamiq avant de complètement s'emmêler les pinceaux et perdre totalement ses appuis. Le défenseur marocain s'empare facilement du ballon.

21:09 - Quel numéro ! (2-0, 50e) Festival de Brahim Diaz ! Parti seul face à plusieurs adversaires, l'ailier enrhume Obita d'un double contact avant de finalement finir son action sur un tacle de Semakula.