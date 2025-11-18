Maroc - Ouganda : pour préparer la CAN, Walid Regragui chamboule son onze

Après avoir affronté le Mozambique, le Maroc reçoit l'Ouganda ce mardi soir en deuxième match amical à Tanger. Une seconde confrontation pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations.

Près d'un mois avant la Coupe d'Afrique des Nations (21 décembre - 18 janvier), la tension monte au Maroc et c'est l'heure des derniers préparatifs. Favoris à domicile, le Maroc effectue les derniers réglages et profite de cette dernière trêve internationale pour se préparer. Après avoir affronté le Mozambique à domicile vendredi dernier (1-0), les Lions de l'Atlas défient ce soir l'Ouganda, également qualifié pour la CAN le mois prochain. Sérieusement blessé à la cheville lors de PSG - Bayern Munich, Achraf Hakimi est toujours en convalescence. Le 6e du Ballon d'Or cette année a lancé sa course contre la montre pour être suffisamment remis et être aligné lors de Maroc - Comores le 21 décembre.

Pour ce match face à l'Ouganda, Walid Regragui va faire tourner son effectif. Ce mardi soir, les Lions de l'Atlas pourront compter sur l'ancien monégasque Eliesse Ben Seghir ou encore le Niçois Sofiane Diop et le Lillois Hamza Igamane. De son côté, Nayef Aguerd sera absent, souffrant d'une pubalgie. Ben Seghir et Igamane pourrait avoir du temps de jeu supplémentaire, alors qu'El Aynaoui devrait être reconduit dans l'entrejeu. En face, l'Ouganda se prépare également à la CAN. La formation du Belge Paul Put est dans une belle forme avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs. Dernièrement, les Cranes se sont imposés contre le Tchad vendredi (2-1).

À quelle heure débute Maroc - Ouganda ?

Le coup d'envoi du match amical opposant le Maroc à l'Ouganda sera donné ce mardi 18 novembre à 20h au Stade Ibn Batouta de Tanger (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Maroc - Ouganda ?

Au Maroc, la rencontre sera retransmise par la chaîne Arryadia. Elle ne sera pas diffusée par une chaîne française.

Comment suivre Maroc - Ouganda en streaming ?

Il ne sera pas possible de regarder l'affiche diffusée par une plateforme de streaming d'une chaîne française.

Quelles sont les compositions probables de Maroc - Ouganda ?