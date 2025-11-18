Brésil - Tunisie : un amical de gala pour se jauger avant la Coupe du monde et la CAN, heure et chaine TV

Le Brésil et la Tunisie s'affrontent ce mardi soir pour un match amical qui ressemble déjà à un grand test avant la Coupe du monde 2026 mais aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations en ce qui concerne les Aigles de Carthage.

Sur ces cinq dernières prestations, le Brésil de Carlo Ancelotti oscille entre le bon et le moins bon. Si la Seleção a obtenu son billet pour la prochaine Coupe du monde, elle n'a pas forcément convaincu lors de ces dernières sorties. En cinq matchs, le Brésil en a remporté trois contre deux défaites. En revanche, les Brésiliens restent sur une prestation solide face à une autre nation forte du continent africain. Le Sénégal a perdu face à de sérieux Brésiliens (0-2) à Londres il y a trois jours. "Pour gagner, nous devrons jouer à notre meilleur niveau", a assuré Carlo Ancelotti qui se méfie de la Tunisie.

Les Aigles de Carthage, quant à eux, n'ont plus connu le goût de la défaite depuis le mois de septembre 2025 et un gros revers face à l'Égypte en amical (0-3). Depuis les joueurs de Sami Trabelsi sont en forme et ont enchainé trois victoires en quatre rencontres. Comme son adversaire du soir, les Tunisiens ont déjà obtenu leur qualification pour le Mondial 2026. En revanche, avant de penser à ce grand évènement international, les Aigles de Carthage doivent préparer la prochaine grande échéance de leur calendrier avec la CAN qui débute le 21 décembre prochain. "J'espère qu'on va faire souffrir par moments l'équipe brésilienne", souhaite le sélectionneur tunisien.

Il y a déjà eu une confrontation récente entre les deux nations. En 2022, Brésiliens et Tunisiens s'étaient affrontés au Parc des Princes et le score avait été sans appel. La Seleção avait écrasé les Tunisiens (5-1) grâce, notamment, à un but de Neymar qui ne sera pas présent pour cette rencontre car il n'a pas été convoqué par Carlo Ancelotti.

A quelle heure débute le match Brésil - Tunisie ?

Le match Brésil - Tunisie débutera à 20h30 ce mardi soir. Il se déroulera sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Brésil - Tunisie ?

La rencontre entre le Brésil et la Tunisie sera diffusée en direct sur la chaine L'Équipe live foot. L'arbitre français Willy Delajod sera au sifflet pour cette rencontre amicale.

Quelle diffusion streaming pour le match Brésil - Tunisie ?

Il faudra se rendre sur le site de L'Équipe pour pouvoir regarder ce match amical entre le Brésil et la Tunisie. Un abonnement est requis pour avoir accès à la rencontre.

Quelles compostions probables pour Brésil - Tunisie ?

Il devrait y avoir du beau monde pour ce Brésil - Tunisie. Côté Brésilien, Carlo Ancelotti devrait faire confiance à Marquinhos en défense centrale. Le Parisien est attendu titulaire tout comme la nouvelle pépite du football brésilien Estevao buteur face au Sénégal samedi dernier. Le XI probable du Brésil : Ederson - Wesley, Militão, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Bruno Guimarães - Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Junior, Rodrygo.

En face, Sami Trebalsi pourrait lancer d'entrée l'ancien Parisien Ismaël Gharbi ou encore l'ancien Montpelliérain Ellyess Skhiri. Le XI probable de la Tunisie : Dahmen - Valery, Talbi, Bronn, Abdi - Skhiri - Layouni, Mejbri, Gharbi, Saad - Mastouri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Brésil - Tunisie ?

Betclic : Brésil 1,17 / Nul 6,90 / Tunisie 11

Unibet : Brésil 1,16 / Nul 5,95 / Tunisie 11,20

Winamax : Brésil 1,16 / Nul 6/ Tunisie 10