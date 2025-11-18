DIRECT. Brésil - Tunisie : une véritable histoire de pénalties et un suspense entier, suivez le match

Le Brésil et la Tunisie s'affrontent ce mardi soir pour un match amical qui ressemble déjà à un grand test avant la Coupe du monde 2026 mais aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations en ce qui concerne les Aigles de Carthage. Suivez le match en direct.

En direct

22:16 - L'ovation pour Mejbri (88') Le milieu de terrain tunisien, auteur d'une grosse prestation, est chaudement applaudi par ses supporters au moment de sa sortie. Chaouat le remplace pour les dernières minutes de ce Brésil - Tunisie.

22:16 - Vinicius dévisse (87') Ce Brésil - Tunisie a été difficile pour Vinicius qui manque encore de réussite sur cette frappe en bout de course.

22:14 - Dahmen facile (85') Le gardien tunisien avait lu la passe de Paqueta et peut s'imposer facilement devant Caio Henrique. Entrée difficile pour Lucas Paqueta.

22:13 - Une mésentente (84') Estevao fait mine de faire un appel sur le côté mais surprend son propre coéquipier. Danilo tente de le lancer en profondeur mais le joueur de Chelsea n'était finalement pas parti.

22:11 - La Tunisie s'accroche (82') Alors que le Brésil pousse pour arracher la victoire, la Tunisie, quant à elle, se contenterait volontiers de ce match nul.

22:08 - Du changement dans la foulée (80') Juste après ce pénalty raté de Paqueta, les deux sélectionneurs font du changement. Luiz Henrique remplace Rodrygo pour le Brésil alors qu'Abdi et Saad sont remplacés par Ben Ouanes et Achouri.

22:07 - PAQUETA SE MANQUE ! (78') Ce n'est pas Estevao qui tire et il aurait peut-être du ! Le pénalty de Paqueta n'est même pas cadré et passe au-dessus des cages de Dahmen.

22:06 - NOUVEAU PÉNALTY ! (77') Sassi est coupable d'une faute dans sa surface après le gros pressing de Roque. Cette fois, l'arbitre n'a pas besoin de la VAR et désigne, pour la deuxième fois de ce Brésil - Tunisie, le point de pénalty.

22:04 - La frappe trop enlevée de Rodrygo (75') Le numéro 10 du Brésil se retourne et frappe directement. Sa tentative termine loin derrière les cages de Dahmen.

22:03 - Sassi un peu trop facile (74') Alors que Valéry avait un véritable boulevard sur le côté gauche, Sassi tente de le trouver mais sa passe n'est pas du tout appuyée et Bruno peut intervenir.

22:01 - Un match qui se tend (72') Après plus d'une heure de haute volée, ce Brésil - Tunisie se tend un peu plus à Lille. L'arbitre a beaucoup plus de travail alors que les organismes souffrent de plus en plus.

22:00 - La frappe de Paqueta (71') Servi par Rodrygo, Paqueta reprend en première intention mais son plat du pied est totalement raté et s'envole au-dessus des cages de Dahmen.

21:58 - Skhiri séché (69') L'ancien joueur de Montpellier a reçu le ballon en pleine tête et a besoin de quelques secondes pour reprendre ses esprits.

21:56 - Quelques chambrages (67') À chaque passe tunisienne, les supporters de la Tunisie s'en donnent à coeur joie avec des "Olé" qui tombent des tribunes.

21:54 - Le mur repousse (65') Saad se charge du coup-franc obtenu par Gharbi mais n'arrive pas à faire passer le ballon au-dessus du mur.

21:52 - Gharbi obtient un très bon coup-franc (63') Sur son premier ballon de ce Brésil - Tunisie, Gharbi provoque Fabinho et obtient un excellent coup-franc aux abords de la surface de la Seleçao.

21:51 - Rodrygo subit beaucoup de fautes (62') Depuis le début de ce Brésil - Tunisie, l'ailier du Real Madrid est souvent la cible de ses adversaires.

21:49 - Du changement aussi pour le Brésil (60') Carlo Ancelotti procède aussi à plusieurs changements. Guimaraes, Casmiro, Militao sont remplacés par Paqueta, Bruno et Fabinho.

21:48 - L'entrée d'un ancien du PSG (59') Sami Trabelsi fait entrer un ancien joueur du PSG. Gharbi remplace le buteur tunisien du soir Mastouri.

21:46 - Un coup de sifflet qui soulage (57') Alors que le ballon trainait dans la surface brésilienne, Roque subit une faute de Skhiri qui fait beaucoup de bien à des Brésiliens légèrement en panique.

21:44 - Le bel enchainement de Saad ! (55') Et voila la première grosse occasion de cette seconde période de Brésil - Tunisie. Saad rentre dans la moitié de terrain brésilienne, fixe Marquinhos et déclenche une frappe qui fuit le cadre de Bento pour quelques centimètres.

21:43 - Estevao bougé (54') Abdi est encore très solide sur ce duel avec le virevoltant Estevao qui n'a pas résisté au duel physique imposé par le défenseur niçois.

21:41 - Le Brésil met le pied sur le ballon (52') Depuis le retour des vestiaires, c'est bien le Brésil qui la maitrise du ballon. La Tunisie, comme en première période, se contente surtout de bien défendre avant d'exploser en contre.

21:39 - Vinicius s'est bien battu (50') Après avoir manqué une remise, Vinicius s'est bien replié et a même initié un bon contre qui n'a finalement pas abouti.