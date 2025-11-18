La Vache qui rit change sa recette et lance un goût complètement inattendu

La marque française profite d'une grande compétition sportive pour lancer un fromage fondu avec une toute nouvelle saveur.

Quoi qu'en pensent les puristes du fromage, la Vache qui rit est devenue au fil des décennies un monument parmi les marques françaises. Le fromage fondu, proposé depuis 1921 et détenu par la fromagerie Bel, a une popularité telle qu'elle dépasse même les frontières de l'Hexagone. La marque poursuit d'ailleurs son développement dans le monde en annonçant une collaboration exclusive avec la Coupe d'Afrique des nations, l'une des principales compétitions mondiales de football, qui se déroule à partir du 21 décembre prochain et jusqu'au 18 janvier 2026, au Maroc.

Pour marquer cette collaboration avec la 35e édition de la CAN, la Vache qui rit va se doter d'un nouveau goût unique et explosif. Le savoureux fromage va être mélangé avec... de la harissa ! Une référence culinaire aussi importante que brûlante au Maghreb. Pas sûr que tout le monde appréciera, mais alliée à l'une des plus grandes compétitions de football au monde, la Vache qui rit veut en tout cas réussir le combo marketing parfait en proposant cette nouvelle saveur au moment de s'installer devant un match, à l'heure de l'apéro... Mais attention, ça risque de piquer !

© Vache qui rit

Distribuée sur une période limitée en Afrique, la Vache qui rit "African Vibes" au goût harissa s'inscrit dans une politique d'expansion du groupe originaire du Jura. A sommet depuis les années 1960, la marque fait aujourd'hui partie intégrante du quotidien de millions de foyers, notamment au Maroc, où elle est fabriquée localement dans l'usine de Tanger. La Vache qui rit est aujourd'hui présente dans 8 foyers marocains sur 10 selon le groupe.

"La Vache qui rit est une marque du partage, du lien et du sourire. Rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est un prolongement naturel de notre mission : créer du lien, soutenir les communautés, et célébrer ce qui nous unit tous : la joie. Bien plus qu'un sponsoring, il s'agit d'une célébration du lien fort entre La Vache qui rit® et les familles africaines, autour d'un langage universel : celui du football, du sourire et de la joie partagée", explique Jérôme Garbi, Global Cheese Chief Officer et CEO pour l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et Outre-Mer du Groupe Bel.

Présente dans plus de 120 pays, la célèbre vache rouge a également annoncé sa récente arrivée sur le marché indonésien en rachetant à hauteur de 22.5% le leader du fromage, Mulia Boga Raya (MBR). "On ne peut pas être dans l'alimentation et ne pas s'intéresser à l'Asie, car, [bientôt], ce continent représentera 65% de la classe moyenne mondiale", avait d'ailleurs expliqué Cécile Béliot, la Directrice Générale pour le Figaro il y a quelques semaines.