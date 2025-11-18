Mbappé blessé ? Il était à Dubaï et faisait du padel

Forfait avec l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan dimanche 16 novembre, l'attaquant s'est finalement envolé pour Dubaï.

Blessure diplomatique ? Le forfait de Kylian Mbappé pour le dernier match des qualifications à la Coupe du monde n'a pas vraiment surpris. Alors qu'il n'y avait plus rien à jouer, le staff a décidé de libérer le champion du monde en raison d'une gène récurrente à la cheville depuis plusieurs semaines. "Kylian Mbappé se ressent toujours d'une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid", indiquait le communiqué de l'instance" indiquait d'ailleurs la FFF dans un communiqué.

Mais la nature réelle de la blessure pose question. Sur Instagram, le compte Drikcfootball a publié une vidéo d'étiquettes de bagages sur lesquelles on voit le nom du capitaine des Bleus partant de l'aéroport Paris-Charles De Gaulle à 10 heures du matin, en direction de Dubaï. Il a notamment été aperçu à l'hôtel Atlantis The Royal mais aussi en présence d'autres célébrités à un club de padel.

Le chanteur Dadju a d'ailleurs posé en photo lundi dans un club de padel. Quoi qu'il arrive, est ce que Kylian Mbappé a fait quelque chose de mal ? Non, mais la question de la blessure pour faire un vol plus long et faire une partie de padel, pose quand même quelques questions quand on est capitaine de l'équipe de France.