Heure et chaîne TV d'Arabie Saoudite - Algérie

L'Algérie affronte l'Arabie Saoudite ce mardi 18 novembre 2025.

Dernier match de préparation pour la Coupe d'Afrique des nations ce mardi 18 novembre pour les Fennecs de l'Algérien. Les coéquipiers de Mahrez vont disputer un match avec une forte opposition, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Les Saoudiens préparent de leur côté la prochaine Coupe du monde et espèrent pourquoi pas réaliser le même exploit que face à l'Argentine il y a quatre ans. " J'ai choisi l'Algérie parce que nous avons besoin d'affronter des équipes avec une grande qualité. L'Algérie est une équipe forte, organisée et qui joue avec beaucoup d'intensité" a d'ailleurs lancé le sélectionneur français Hervé Renard.

A quelle heure suivre le match ?

La rencontre débute à partir de 17h30 depuis le stade Prince Abdullah Al Faisal à Djeddah.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

Pas de diffusion en France, au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre et TV6 qui diffuseront la rencontre. La chaîne saoudienne STC TV diffusera aussi le match. Vous pourrez suivre la rencontre en direct sur notre site.