Les chapeaux du tirage au sort de la Coupe du monde 2026

La composition des chapeaux de la Coupe du monde 2026 est presque connue, voici le détail.

Alors que le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis s'approche à grand pas (le 5 décembre prochain), nous connaissons quasiment l'intégralité des chapeaux du Mondial. Il reste des incertitudes avec les barrages européens et le barrage intercontinental, mais plusieurs équipes sont déjà certaines d'évoluer dans des chapeaux. C'est le cas notamment des Bleus, tête de série, au même titre que les trois pays organisateurs, les États-Unis, le Mexique et le Canada, ainsi que les meilleures nations au classement Fifa, l'Argentine, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas et l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique.

Dans le second chapeau, la Colombie, l'Uruguay, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, la Croatie, mais aussi la Suisse sont certains de participer. Dans le chapeau 3, on retrouvera la Norvège, l'Égypte, l'Algérie, le Paraguay, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, alors que Curaçao, Haïti et le Panama seront avec la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana et la Nouvelle-Zélande dans le quatrième. En cas de qualification, l'Italie pourrait être dans le chapeau 3.