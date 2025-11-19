"Il faut respecter l'histoire du Real Madrid" : l'intransigeance de Xabi Alonso

Xabi Alonso a évoqué l'importance du respect de l'identité du Real au quotidien avec peut être un message subliminal...

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Xabi Alonso a instauré certaines règles et surtout une vraie discipline que les Madrilènes avaient peut être perdu lors du passage de Carlo Ancelotti ces dernières années. Invité de l'École Universitaire Real Madrid - Universidad Europea ce mardi 18 novembre, l'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real, a insisté sur les valeurs du club... Un message subliminal pour certains joueurs qui se veulent peut être au dessus de l'identité du club.

"J'ai connu les valeurs du club en tant que joueur, et je les maintiens naturellement comme entraîneur. Il faut respecter l'histoire du Real Madrid et la manière dont ce grand club s'est construit. Cette recherche de l'excellence, la générosité et le goût de l'effort sont incontournables au sein du club. Et cela vaut sur tous les aspects, pas seulement sur le terrain. Tout doit être lié et c'est un patrimoine immatériel du club qui est très précieux. Au Real Madrid, tout n'est pas permis, et il faut bien le comprendre."

En début de saison, Xabi Alonso avait serré la vis avec notamment Vinicius selon certains médias espagnols. Des retards répétés aux entraînements, une forme physique parfois limite après les pauses, et un manque d'enthousiasme en défense étaient passés sous silence par Carlo Ancelotti, pas avec l'Espagnol.