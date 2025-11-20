"Karim, il n'y a pas d'urgence..." : Deschamps contre Riolo sur l'affaire Benzema à la Coupe du monde

Le sélectionneur de l'équipe de France sera présent à la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris ce jeudi dans un procès pour diffamation.

La blessure de Karim Benzema au Mondial 2022 refait surface à l'occasion du procès pour diffamation entre Didier Deschamps et Daniel Riolo, éditorialiste sur RMC. Ce dernier avait qualifié Didier Deschamps de "menteur" sur RMC à propos de la gravité de la blessure de Karim Benzema, qui avait quitté les Bleus le jour de l'ouverture du Mondial 2022 au Qatar. Le sélectionneur des Bleus sera présent avec le médecin de l'équipe de France et l'officier chargé de la sécurité des Bleus à cette époque.

Le contexte

Souvenez-vous, Mondial 2022, à quelques heures du premier match des Bleus, Karim Benzema se blesse... Lui qui s'était réconcilié avec Didier Deschamps après plusieurs années de "brouille". Certaines sources évoquent d'ailleurs une nouvelle brouille juste avant la blessure du Ballon d'or de l'époque. L'Equipe indique que "Benzema, lui, aurait aimé rester avec les Bleus pour se soigner et avoir une chance de participer à la Coupe du monde. Il a d'autant moins compris le choix de le renvoyer chez lui que DD n'a pris personne pour le remplacer."

Après un long silence, le sélectionneur des Bleus avaient pris la parole dans le Parisien, évoquant cette blessure et le choix délibéré de Benzema de partir un matin... "Quand Karim s'est blessé, notre médecin l'a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM (...) Quand il est rentré à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. J'ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur. Le sélectionneur poursuit : Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui (...) Au mieux, son retour à l'entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. [...] En le quittant, je lui dis : Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. " Des paroles pas vraiment validées par Karim Benzema lui même. "Mais quelle audace", avait répondu l'attaquant sur Instagram, assortissant son message d'un émoticône clown. Sacré Didier. Bonne nuit..." avait-il également lancé sur Snapchat.

D'après le compte rendu de l'IRM menée à la clinique Aspetar de Doha, Benzema n'aurait souffert que d'une blessure légère. Et comme l'indique L'Equipe, selon le règlement FIFA de la Coupe du monde 2022, "un joueur de la liste finale ne peut être remplacé qu'en cas de maladie ou blessure grave", un état devant être confirmé par un "certificat médical détaillé" établi par la "commission médicale de la FIFA". Karim Benzema participera à un match avec le Real Madrid le 15 décembre

Ce qu'a dit Daniel Riolo

Le 4 janvier 2023, Daniel Riolo évoque sur RMC un "grand mensonge" et affirme détenir "la vraie histoire". " Ce qui est important (pour Deschamps), c'est lui et le résultat qu'il voudrait obtenir. Les hommes ne sont que des accessoires pour lui." Il ajoute également que Deschamps est dans "toutes les histoires belles mais également louches du football français ", à Marseille ou encore à la Juventus. Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge c'est quelque chose qu'il manie parfaitement et ce depuis des années." Le 13 mars, il critique à nouveau un "mensonge autour d'une blessure, alors que l'examen médical, on en a tous eu connaissance, on sait très bien qu'il (...) était totalement opérationnel pour les quarts, et peut-être un petit bout de huitième (Benzema participera à un match avec le Real Madrid le 15 décembre). "

Un euro symbolique de dédommagement

Didier Deschamps ne fait pas ce procès pour l'argent. Ce dernier ne réclame, en réparation de son préjudice moral, qu'un euro symbolique. Mais aussi et surtout la lecture à l'antenne, sur RMC, par Daniel Riolo lui-même, d'un texte : "Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Daniel Riolo (...) pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Didier Deschamps."

L'avocate de Didier Deschamps accuse Daniel Riolo d'avoir nourri une "animosité personnelle" envers lui, en accusant le sélectionneur d'être un homme " du côté de la rancoeur (...), de l'aigreur (...), du mépris". L'avocat de Daniel Riolo a fait savoir de son côté que "les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d'une émission de débat, équilibrée, car l'avis de Daniel Riolo était largement tempéré par d'autres intervenants en plateau."