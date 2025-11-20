"Arrête de marquer" : la demande très étrange du Barça à Lewandowski

Le Polonais aurait eu des consignes particulières de ses dirigeants.

Selon les informations d'un journaliste polonais dans une biographie sur Robert Lewandowski, le FC Barcelone aurait demandé à l'attaquant d'arrêter de marquer lors des deux dernières journées de Liga en 2022-2023 pour éviter de donner une prime au club allemand du Bayern Munich.

En effet, selon ce journaliste, un bonus additionnel aurait été inclus dans le deal au moment du transfert. Si Lewandowski marquait au moins 25 buts lors de l'exercice 2022-2023, le Barça aurait dû verser 2,5 millions de plus d'euros au Bayern... Ce dernier aurait même été convoqué dans le bureau de ses dirigeants, en présence du président Joan Laporta. "Robert, nous voulons que tu arrêtes de marquer des buts lors des derniers match", lui aurait alors demandé un responsable. Rien ne prouve que les propos ont vraiment été lancés, mais une chose est sure, si le Polonais a bien disputé les deux derniers matchs, il n'a pas marqué et est resté à 23 buts dans une saison où le Barça a été sacré champion...