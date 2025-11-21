DIRECT. Nice - Marseille : suivez le match

Ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille se déplace à Nice dans un choc en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

20:35 - Le corps arbitral Ce soir, Jérémie Pignard sera au sifflet de Nice - Marseille. Il sera accompagné d'Aurélien Drouet et d'Erwan Finjean, juges de touche. Guillaume Paradis sera le quatrième arbitre, tandis que Nicolas Rainville et Yohann Rouinsard seront chargés du VAR.

20:30 - Haise : "Un bon signal" L'épisode de l'automne où Jonathan Clauss était écarté du groupe niçois est bien terminé. Face aux médias, Franck Haise a confirmé que son piston droit est concentré à 100% avec les Aiglons : "La trêve lui a fait beaucoup de bien. Il est très focus. Il a bien bossé. Mercredi, nous avons eu à son initiative une discussion sur le plan tactique. J'aime quand un joueur vient pour discuter, essayer d'améliorer les choses. C'est un bon signal".

20:25 - Une pause qui a fait du bien 9e de Ligue 1, l'OGC Nice a l'occasion de recoller sur les places européennes en cas de succès à domicile ce soir. Pour l'emporter, Frank Haise espère que son travail quotidien pour entraîner ses joueurs à aller presser haut l'adversaire portera ses fruits : "J'ai pu couper pendant deux jours et demi. Ce qui m'a permis d'analyser ce qu'on peut changer. On ne va pas tout modifier du jour au lendemain, mais un des aspects concerne la récupération collective. Il nous manque beaucoup de choses dans ce domaine et on sait que les équipes qui performent dans ce domaine sont en haut. Je ne veux pas me renier. Je suis là pour m'adapter oui, mais je ne veux pas renier mes principes. Et surtout, je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison factuelle de ne pas enclencher les pressings hauts. Mais aujourd'hui, on est tellement loin par rapport aux objectifs que j'ai sur ces récupérations hautes. C'est une clef importante oui pour retourner la situation. Il faut aussi mettre de l'intensité dans les duels".

20:20 - Folle série pour l'OM Ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille lance une série infernale de matchs jusqu'aux fêtes de fin d'année. Après Nice, les Phocéens recevront Newcastle ce mardi en Ligue des champions. Un déplacement européen en Belgique pour défier l'Union Saint-Gilloise viendra couper des affrontements face à Toulouse, Lille et Monaco en Ligue 1.

20:15 - Sur quelle chaîne regarder Nice - Marseille ? Détenteur des droits TV du championnat français, Ligue1+ diffusera le choc entre les Aiglons et les Phocéens.

20:10 - La première place en vue Avant une affiche très importante face à Newcastle en Ligue des champions mardi, les Olympiens ont l'opportunité de mettre le Paris Saint-Germain sous pression et reprendre provisoirement la tête du championnat avant la réception du PSG face au Havre.

20:05 - De Zerbi : "Toujours à 100%" Si les Marseillais ont enchaîné les matchs en septembre-octobre, Roberto De Zerbi estime que son groupe est capable d'être performant sur tous les fronts à une condition : qu'il soit au complet comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Les matches des mois précédents étaient aussi importants. Surtout, les rencontres étaient très rapprochées (mercredi-samedi), on aurait pu mieux faire, on a connu des problèmes. Les matches sont moins rapprochés, désormais. En Championnat, on est dans une bonne position alors qu'on n'a pas été très chanceux, et Nice n'est pas moins important que Newcastle en Ligue des champions. Il faut qu'on soit toujours à 100 %, toujours sur tous les fronts. La seule chose qui m'inquiète : les blessures. Au complet, on a un effectif vraiment fort".

20:02 - Rulli sur le banc, la compo marseillaise Roberto De Zerbi a réservé quelques surprises dans sa composition. De Lange est préféré à Rulli dans les cages, tandis qu'Angel Gomes monte d'un cran sur le terrain pour suppléer Matt O'Riley. Greenwood, Paixao et Aubameyang sont reconduits en attaque : Rulli (G) - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Kondogbia, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixao - Aubameyang.

20:00 - Un effectif marseillais décimé Pour ce match face à Nice, Roberto De Zerbi est privé de plusieurs cadres : Facundo Medina, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Hamed Traoré et Amir Murillo sont blessés.

19:55 - Un maillot spécial pour les Aiglons, les vestiaires sont prêts ! Ce soir, les Aiglons vont recevoir l'OM avec un maillot spécial, célébrant l’anniversaire des 40 ans des ultras niçois. Quant à eux, les Marseillais seront avec leur maillot domicile.

19:52 - Bard capitaine, le onze niçois En difficulté avant la trêve internationale, Melvin Bard est bien présent dans la composition concoctée par Franck Haise. On y retrouve également Jonathan Clauss qui va affronter son ancien club. Sur le front de l'attaque, Ali-Cho, Diop et Moffi tenteront de trouver le chemin des filets : Diouf (G) - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard - Cho, Moffi, Diop.

19:50 - Un choc de Ligue 1 La trêve internationale est terminée, la Ligue 1 reprend ses droits ! Ce soir, l'OGC Nice reçoit l'Olympique de Marseille pour un choc entre deux prétendants aux places européennes en fin de saison. D'un côté, Nice qui occupe la 9e place du championnat et de l'autre, l'Olympique de Marseille, 2e au coup d'envoi.