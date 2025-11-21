Nice - Marseille : "Au complet, on a un effectif vraiment fort", De Zerbi s'inquiète des blessures avant de défier Nice

Ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille se déplace à Nice dans un choc en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Privé de certains cadres, Roberto De Zerbi s'inquiète des blessures à répétition.

La trêve internationale est terminée, la Ligue 1 reprend ses droits ! Ce soir, l'OGC Nice reçoit l'Olympique de Marseille pour un choc entre deux prétendants aux places européennes en fin de saison. Avant une affiche très importante face à Newcastle en Ligue des champions mardi, les Olympiens ont l'opportunité de mettre le Paris Saint-Germain sous pression et reprendre provisoirement la tête du championnat avant la réception du PSG face au Havre. Mais pour ce match face à Nice, Roberto De Zerbi est privé de plusieurs cadres : Facundo Medina, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Hamed Traoré et Amir Murillo sont blessés.

Si les Marseillais ont enchaîné les matchs en septembre-octobre, Roberto De Zerbi estime que son groupe est capable d'être performant sur tous les fronts à une condition : qu'il soit au complet comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Les matches des mois précédents étaient aussi importants. Surtout, les rencontres étaient très rapprochées (mercredi-samedi), on aurait pu mieux faire, on a connu des problèmes. Les matches sont moins rapprochés, désormais. En Championnat, on est dans une bonne position alors qu'on n'a pas été très chanceux, et Nice n'est pas moins important que Newcastle en Ligue des champions. Il faut qu'on soit toujours à 100 %, toujours sur tous les fronts. La seule chose qui m'inquiète : les blessures. Au complet, on a un effectif vraiment fort".

"Un bon signal"

Alors qu'il a coupé deux jours et demi pendant la trêve internationale, Frank Haise a fait la revue de ses troupes avant de défier l'OM. S'il a annoncé le forfait d'Hicham Bouadaoui et de Tanguy Ndombele pour la réception de l'OM, le technicien niçois a évoqué le cas Jonathan Clauss : "La trêve lui a fait beaucoup de bien, a indiqué Haise. Il est très focus. Il a bien bossé. Mercredi, nous avons eu à son initiative une discussion sur le plan tactique. J'aime quand un joueur vient pour discuter, essayer d'améliorer les choses. C'est un bon signal".

9e de Ligue 1, l'OGC Nice a l'occasion de recoller sur les places européennes en cas de succès à domicile ce soir. Pour l'emporter, Frank Haise espère que son travail quotidien pour entraîner ses joueurs à aller presser haut l'adversaire portera ses fruits : "J'ai pu couper pendant deux jours et demi. Ce qui m'a permis d'analyser ce qu'on peut changer. On ne va pas tout modifier du jour au lendemain, mais un des aspects concerne la récupération collective. Il nous manque beaucoup de choses dans ce domaine et on sait que les équipes qui performent dans ce domaine sont en haut. Je ne veux pas me renier. Je suis là pour m'adapter oui, mais je ne veux pas renier mes principes. Et surtout, je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison factuelle de ne pas enclencher les pressings hauts. Mais aujourd'hui, on est tellement loin par rapport aux objectifs que j'ai sur ces récupérations hautes. C'est une clef importante oui pour retourner la situation. Il faut aussi mettre de l'intensité dans les duels".

À quelle heure débute Nice - Marseille ?

Le coup d'envoi du match de la 13e journée de Ligue 1 opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille est prévu vendredi 21 novembre à 20h45 à l'Allianz Riviera de Nice. Jérémie Pignard sera au sifflet de Nice - OM.

Sur quelle chaîne regarder Nice - Marseille ?

Détenteur des droits TV du championnat français, Ligue1+ diffusera le choc entre les Aiglons et les Phocéens.

Comment suivre Nice - Marseille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue 1 entre les Niçois et les Marseillais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Ligue1+.

Quelles sont les compositions probables de Nice - Marseille ?

Nice : Diouf (G) - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Abdul Samed (ou Sanson), Vanhoutte, Bard (ou Abdi) - Cho, Moffi, Diop.

Marseillle : Rulli (G) - Pavard, Egan-Riley, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, O'Riley, Vermeeren - Greenwood, Aubameyang, Paixao.