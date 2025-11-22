DIRECT. PSG - Le Havre : Paris respire, suivez le match

Bousculé, le PSG a pris l'avantage face au Havre, ce samedi soir lors de la 13e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:37 - Touré écope du premier carton jaune Abdoulaye Touré écope du premier carton jaune de la rencontre pour une faute grossière sur Gonçalo Ramos. Gêné au genou droit, sur lequel on a posé un gros strap, le milieu havrais semble en difficulté ce soir.

21:34 - BUT ! Lee marque pour le PSG (1-0) Le PSG prend l'avantage dans cette rencontre ! Sur l'aile gauche, Nuno Mendes centre en bout de course et envoie le ballon entre la défense havraise et Mory Diaw. Gonçalo Ramos rate le ballon au premier poteau mais au deuxième, Kang-in Lee reprend et trompe le gardien havrais d'un tir puissant. 1-0 pour Paris à la demi-heure de jeu !

21:31 - Quel arrêt de Chevalier ! Chevalier sauve encore le PSG après un arrêt exceptionnel sur sa ligne ! Sur un centre en retrait, Ebonog surgit et reprend bien pour marquer mais Chevalier détourne littéralement sur sa ligne d'une main salvatrice pour l'empêcher de marquer. Superbe !

21:30 - Mbaye tout près de marquer ! Sur un long ballon en profondeur, Sangante gère la course de Mbaye pour arriver le premier sur le ballon mais manque ensuite sa passe en retrait. Mbaye récupère et frappe ensuite mais Lloris est revenu en catastrophe pour tacler et gêner le jeune attaquant qui frappe juste à côté !

21:28 - Les Parisiens gênés Les Parisiens ont du mal à gérer les trois attaquants havrais qui jouent très juste depuis le début du match. Beraldo est en difficulté notamment.

21:25 - Mbaye tente sa chance Sur son aile gauche, Ibrahim Mbaye peut accélérer avant de rentrer dans l'axe pour ensuite tirer à l'entrée de la surface. Mais Mory Diaw se couche bien pour capter ce ballon un peu mou.

21:22 - Ca reprend au Parc des Princes Kang-in Lee et Vitinha peuvent reprendre leurs places sur la pelouse après ce choc tête contre tête. Les Havrais relancent le jeu.

21:20 - Vitinha heurte Lee Vitinha et Kang-In lee se heurtent tête contre tête après un dribble du Portugais qui a surpris tout le monde. Le jeu est arrêté car les deux joueurs sont restés au sol.

21:19 - Chevalier sauve le PSG ! Le PSG sauvé par Chevalier ! Après un bon jeu à trois, Soumaré remise sur Kechta dans la surface et ce dernier s'ouvre le chemin du but, délaissé par Beraldo. Il frappe ensuite dans un angle fermé mais le portier parisien ferme bien les jambes pour arrêter ce tir.

21:16 - Lee frappe de loin Après un premier corner pour le HAC bien géré par la défense du PSG, les Parisiens parviennent à lancer une transition rapide qui débouche sur une frappe de Kang-in Lee des 25 mètres. Mais Mory Diaw capte le ballon assez facilement.

21:15 - 88% de possession pour le PSG Après dix minutes de jeu, le PSG affiche 88% de possession de balle dans ce match contre Le Havre au Parc des Princes. Mais le score reste de 0 à 0.

21:12 - Ramos signalé hors-jeu Sur un centre de Lee, Neves remise superbement de la poitrine pour Ramos qui frappe ensuite en force mais le ballon, touché par Diaw, frappe la barre avant de sortir. L'attaquant portugais est finalement signalé hors-jeu.

21:09 - Mendes tente sa chance du droit À l'entrée de la surface havraise, Nuno Mendes hérite du ballon et finit par frapper du pied droit. Mais Mory Diaw capte facilement ce ballon qui lui arrive dessus.

21:08 - Ramos manque son contrôle Les Parisiens dominent déjà cette rencontre avec une forte possession de balle dans ces premières minutes. Mbaye est trouvé sur la gauche et accélère avant de trouver Ramos dans la surface mais le Portugais rate son contrôle et perd le ballon.

21:05 - C'est parti entre le PSG et Le Havre ! C'est parti pour ce match entre le PSG et Le Havre comptant pour la 13e journée de Ligue 1 ! Sur la pelouse d'un Parc des Princes bien rempli, ce sont les Parisiens qui engagent pour cette première période.

21:02 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Paris Saint-Germain et du Havre pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi va être donné d'ici quelques instants par M. Vernice.

20:59 - 500e match pour Marquinhos ? S'il entre en jeu ce soir, Marquinhos pourrait disputer son 500e match sous les couleurs du PSG. Mais le défenseur brésilien de 31 ans, arrivé au début du projet QSI, avant le début de la saison 2013-14, n’est cependant pas sûr du tout de disputer cette rencontre. En effet, il a joué deux fois avec la sélection brésilienne pendant la trêve internationale et Luis Enrique a décidé de le laisser sur le banc au coup d'envoi. Reste à voir s'il entrera en jeu ou non, où s'il devra attendre encore un peu pour jouer son 500e match.

20:53 - PSG-Luis Enrique: "Ce sera difficile et serré" Luis Enrique semble se méfier de ce match contre le HAC, qui avait rendu la vie dure au PSG la saison passée malgré les deux succès (1-4 ; 2-1). "Le Havre n'est pas en difficulté, ils sont douzièmes. Je me rappelle de l'année dernière, ça n'était pas facile, c'était très difficile (2-1, 30e journée). L'année dernière, je crois qu'on a été champion après ce match, s'est rappelé l'entraîneur espagnol ce vendredi en conférence de presse. C'est mon travail de dire à mes joueurs que demain, ce sera très important de gagner ce match, de prendre les trois points et que ce sera difficile et serré, comme d'habitude, contre le Havre. "

20:47 - Le Havre-Digard: "Je ne mettrai pas le bus contre le PSG" Joueur du PSG à la fin des années 2000, l'entraîneur du Havre Didier Digard a déjà assuré qu'il viendrait à Paris pour jouer ce samedi soir en Ligue 1. "Je ne mettrai pas le bus contre le PSG, a-t-il assuré sur RMC cette semaine. Je ne le ferai pas parce que je ne sais pas le faire et cela ne me rend pas heureux. Je reste aussi persuadé que quand tu diffuses un message auquel tu crois, les joueurs y adhèrent plus facilement. Ce qui t'apporte de la continuité, c'est ton contenu, ce n'est pas le résultat."

20:41 - Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Le Havre ? Pour cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match après la dernière trêve internationale de l'année 2025. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire des Normands à Paris se situe au-dessus de 15 en moyenne. La cote pour un match nul est d'environ 8.

20:35 - Comment voir ce match PSG - Le Havre Ce match entre le PSG et Le Havre ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Havrais à partir de 21h05 ce samedi 22 novembre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+

20:29 - Le Havre: Sangante et Diaw titulaires Pour ce déplacement dans un Parc des Princes qu'il connaît bien, l'entraîneur du Havre Didier Digard peut finalement compter sur son défenseur central et capitaine Arouna Sangante, qui va jouer malgré une blessure récente à l'épaule. Le gardien Mory Diaw, formé au PSG, a eu un petit souci physique avec le Sénégal, mais répond présent aussi. Elysée Logbo et Ally Samatta sont eux absents. Le onze de départ du Havre : M. Diaw - Nego, Sangante, G. Lloris, Zouaoui - A. Touré, Seko, Ebonog, Kechta - Ndiaye, Soumaré.

20:23 - PSG: Mendes titulaire, Mbaye et Lee aussi Pour ce match face au Havre, Luis Enrique doit gérer les états de forme de chacun, entre les retours de blessures et les matchs internationaux disputés. En l'absence de Hakimi, Zaïre-Emery assure l'intérim sur le flanc droit de la défense tandis que Nuno Mendes est titulaire à gauche, visiblement remis de sa blessure au genou. Mayulu débute au milieu pour faire souffler Ruiz et permettre à Ramos de débuter devant, avec Mbaye et Lee, préférés à Barcola et Kvaratskhelia. De retour à l'entraînement ces derniers jours, Ousmane Dembélé n'est pas sur la feuille de match. Le onze de départ du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, Mayulu - Lee, Ramos, Mbaye.

20:17 - L'OM a mis la pression sur le PSG Avant de recevoir Tottenham en Ligue des champions puis d'aller à Monaco en Ligue 1 la semaine prochaine, la victoire est impérative ce soir pour le PSG, puisque l'OM s'est facilement imposé à Nice vendredi soir (1-5) et a pris la tête du classement provisoirement, avec un point d'avance et une différence de buts favorable. Les joueurs de Luis Enrique n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent rester premiers de Ligue 1 ce soir.